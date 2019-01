Universitarios viajarán a 8 países por intercambio académico y pasantías

Perú. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) facilitó la participación de 80 estudiantes y 4 de sus docentes para el intercambio académico y pasantías de investigación en diferentes universidades extranjeras durante los meses de febrero a junio del presente año, informó la Decana de América.

Precisó que este objetivo pudo ser conseguido gracias a programas de becas internacionales, como las que ofrece la Alianza del Pacífico, el Banco Santander, el Programa de Líderes Emergentes de las Américas y Erasmus-Turko; así como por convenios de cooperación vigentes entre la UNMSM y universidades extranjeras.

Por tal motivo, la Oficina General de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales (OGCRI) de San Marcos organizó un reconocimiento y ceremonia de despedida, presidida por el rector, Orestes Cachay Boza, a los estudiantes y docentes sanmarquinos de las diversas facultades, quienes vivirán dicha experiencia internacional.

Embajadores sanmarquinos

“Les doy un reconocimiento especial a nombre de toda la comunidad sanmarquina, porque ahora son nuestros embajadores, pues lo que han logrado tiene un gran valor para la universidad”, señaló Cachay tras desearles éxitos y expresar su confianza en que dejarán en alto el nombre de San Marcos.

A su turno, el jefe de la OGCRI, Heli Barrón Pastor, informó que para este periodo el número de beneficiarios sanmarquinos se ha incrementado en 33 % en relación con el periodo 2018-I, donde hubo 63 participantes.

Agregó que la expectativa de la Decana de América es continuar con un crecimiento sostenido en el tema de intercambio académico y pasantías.

“Desde la OGCRI, y por encargo de la alta dirección de nuestra universidad, se ha venido trabajando en la difusión de oportunidades de intercambios y becas; así como en la búsqueda de nuevos convenios. Asimismo, estamos trabajando para ofrecer mayores posibilidades de incrementar la movilidad saliente y la entrante en la UNMSM”, subrayó.

Por su parte, Jessica Rojas Castillo, alumna de Psicología Organizacional y de la Gestión Humana, que estudiará en la Universidad Nacional de Colombia, compartió sus expectativas sobre la estancia internacional que se avecina.

“Confío en que esta experiencia me permitirá desarrollarme, tanto a nivel personal como profesional, ya que busco no solo adquirir nuevos conocimientos académicos, sino también potenciar mis habilidades sociales, pues sé que en el mercado serán altamente apreciadas. Además, me entusiasma la idea de asistir a diversos eventos que me permitirán conocer las nuevas tendencias de mi carrera”, puntualizó.

Es preciso mencionar que las reconocidas universidades donde los sanmarquinos efectuarán sus estancias académicas y pasantías se encuentran en España, Canadá, Finlandia, México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia.

Fuente: Andina.