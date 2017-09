WWE: AJ Styles envió mensaje a sus fanáticos peruanos que lo esperan en Lima

VIDEO. AJ Styles, vigente campeón de Estados Unidos, es uno de los luchadores favoritos de los fanáticos de la WWE alrededor del mundo. En el Perú no es la excepción y el mismo ‘Fenomenal’ confirmó su presencia en el esperado show del 30 de noviembre a través de su cuenta de Facebook.

“Lima, Perú. Este 30 de noviembre, el ‘Unicó Fenomenal’ de SmackDown Live está llegando y será muy ‘dulce’”, dijo AJ Styles ante la gran expectativa que despertó a los fanáticos peruanos de la WWE que lo esperabn en el show que tendrá lugar en el Jockey Club a las 8 pm.

AJ Styles será uno de los grandes ‘ingredientes’ que tendrá el cartel de superestrellas de la WWE que vendrá este 30 de noviembre. El ‘Fenomenal’ vendrá junto a Shinsuke Nakamura, Becky Lynch, Kevin Owens, Charlotte, Jinder Mahal, Dolph Ziggler, Natalya, The New Day, The Usos, Baron Corbin, Sami Zayn, Naomi, Rusev, Carmella, Tye Dillinger, Sin Cara, Tamina, entre otros.

Precios de las entradas

Ringside S/ 838.30

Campo VIP S/ 558.80

Palco VIP Occidente / Oriente S/ 402.40

Palco Occidente / Oriente S/ 257.10

Tribuna Occidente / Oriente S/ 111.70

Palco VIP Norte S/ 257.10

Palco Norte S/ 134.10

Tribuna Norte S/ 89.50

Estrado Discapacitados S/ 134.10