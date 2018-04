The Undertaker enfrentará a Chris Jericho en The Greatest Royal Rumble

Cuando ya todo estaba listo para que The Undertaker se vea las caras contra Rusev en el The Greatest Royal Rumble de Arabia Saudita, todo dio un giro inesperado.

Ahora el rival del ‘Enterrador’ será otro histórico: Chris Jericho, alguna vez Campeón Mundial Indiscutible.

“Originalmente, el Casket Match iba a ser entre The Deadman y Rusev. Sin embargo, Lana, quien originalmente mostró apoyo público para su marido compitiendo contra The Undertaker, recientemente publicó un segundo pensamiento sobre The Bulgarian Brute compitiendo en la espeluznante pelea”, explica la WWE en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Vale recordar que el combate será un “The Casket Match”, donde gana quien coloque a su oponente en el ataúd y cierre la tapa.

The Undertaker tiene amplia experiencia en este tipo de luchas, mientras que Jericho nunca se ha visto en dichos ámbitos.