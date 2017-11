AJ Styles derrotó a Jinder Mahal y se corona campeón mundial de la WWE

AJ Styles derrotó este martes a Jinder Mahal y consiguió el Campeonato de la WWE en SmackDown LIVE en Manchester, Reino Unido.

Así lo confirmó la web oficial de la WWE en su página oficial con un comunicado de urgencia.

Esto marca el segundo reinado de The Phenomenal One como WWE Champion, y también es la primera vez en la historia que el WWE Championship cambia de manos fuera de Norteamérica.

AJ Styles just beat Jinder Mahal for the WWE Championship at #SmackdownLive in Manchester! pic.twitter.com/LCJJsITpUe