UFC: Valentina rompe su silencio tras perder con Amanda Nunes

La peruana Valentina Shevchenko tiene mil razones para poder sentirse molesta tras perder contra la vigente campeona de UFC, Amanda Nunes. En un enfrentamiento de cinco asaltos, ‘Bullet’ volvió a perder la chance de ser la nueva monarca por decisión unánime y expresó su disconformidad por los resultados de los jueces.

“No entiendo lo que pasó, solo me golpeó una vez. Fue insignificante lo que hizo. Tiene la cara roja, las piernas rojas, no lo entiendo. Estoy indignada.”, dijo Valentina Shevchenko.

“Le pegué estando por debajo, pero no entiendo porque perdí. Yo creo que no ganó, no me venció, no me dio un golpe. Yo pateé duro, yo golpeé duro. Definitivamente quiero ser su próxima pelea. Estoy completamente con esta decisión”, finalizó la peleadora de UFC.