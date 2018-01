UFC: Enrique Barzola venció por decisión unánime a Matt Bessette

El peruano Enrique Barzola hizo valer su sobrenombre: “El Fuerte”. Nuestro compatriota sumó su tercera victoria consecutiva en el octágono y poco a poco se va ganando el protagonismo en UFC. Con total justicia, Barzola derrotó por decisión unánime (30-27, 29-28, 29-28) a su Matt Bessette y cerró las preliminares de la noche en Boston.

Enrique Barzola y Matt Bessette empezaron sin miedo y caminando hacia adelante en el octágono. El peruano empezó a repartir buenas combinaciones, pero no fueron de lleno al rostro de su rival. Mientras Bessette intentó sorprender con patadas, la primera ovación de la noche llegó gracias a Barzola con su primer derribo.

Ya en el piso, Enrique Barzola aprovechó el momento para repartir muchos golpes. Conectó bien e hizo sentir su fuerza para llevarse el primer asalto en UFC 220.

Enrique Barzola tomó su tiempo para encontrar espacios y castigar en el piso cada vez que derribaba a Matt Bessette. Durante la pelea, el peruano derribó por más de 7 veces y esto fue clave para que los jueces pongan como favorito a ‘El Fuerte’.

“Siempre he mejorado mi lucha, usando mi box y mucha finta y llevarlo a mi juego que es la lucha y ground and pound”, dijo Enrique Barzola tras el triunfo. “Mucho trabajo, porque mi oponentes era Arnold Allen, era zurdo, pero me siento cómodo pelear con un derecho”, respondió tras el cambio de pelear de último minuto.

Cabe señalar que UFC 220 protagoniza dos peleas por título. Daniel Cormier tendrá al frente a Volkan Oezdemir, mientras Stipe Miocic se mide ante el camerunés Francis Ngannou.

Mejores movimientos de Enrique Barzola