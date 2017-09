UFC: Amanda Nunes explica por qué ganó a Valentina Shevchenko

Amanda Nunes volvió a retener el título Peso Gallo de UFC, luego de vencer por decisión unánime en una pelea muy ajustada contra Valentina Shevchenko. La brasileña se moestró muy contenta y comentó algunas palabras, explicando la clave del triunfo.

“Como dije en las entrevistas, tenía que dejar todo aquí. Fui, me aseguré en el gimnasio y quería sorprenderlos a todos. Ella es la que se iba a cansar y no yo”, dijo Amanda Nunes, campeona de UFC.

“Yo sabía que iba a estar cansada cada vez que terminaba el asalto. Me quiero disculpar por lo que pasó en la última pelea, no estaba al 100% para pelear y fue una decisión que tomamos mis entrenadores y yo. Fui a un especialista a ver el problema y hoy estaba al 100% para pelear”, agregó Nunes.

“Yo sabía que quería derribarla y eso vino en el quinto asalto”, finalizó.

#ANDSTILL@Amanda_Leoa gets the split decision at #UFC215 pic.twitter.com/xuu9BAren7

