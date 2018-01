UFC 220: Stipe Miocic vs Francis Ngannou y Enrique Barzola vs Matt Bessette

Este sábado 20 de enero sigue EN VIVO y EN DIRECTO el evento estelar UFC 220 que se realizará en Boston. El main card será protagonizad por Stipe Miocic vs Francis Ngannou por el título Peso Pesado; por otro lado, el peruano Enrique Barzola tendrá su cuarta presentación en UFC ante el norteamericano Matt Bessette. Podrás seguir la transmisión desde las 6:00 pm. (hora peruana) por FOX Sport y la cartelera principal desde las 10:00 pm. (hora peruana) por FOX Action.

Francis Ngannou está muy cerca de convertirse en el primer monarca africano de UFC y frenar el invicto de Stipe Miocic en UFC 220. El vigente campeón peso completo llegará de un merecido descanso, tras ser UFC 211 su última defensa en Dallas, pero antes de esto tomó cinco peleas en dos años. Cinco finalizaciones en fila ante cinco de los mejores exponentes de su categoría, ha hecho que Miocic siga siendo el favorito en la estelar de la noche.

Australia fue sede de una pelea increíble, noqueando a Mark Hunt. Después, en Las Vegas destrozó en menos de un minuto al excampeón Andrei Arlovski, ganando el boleto a Brasil para enfrentar a Fabricio Werdum. Con 40 mil personas en contra, Stipe Miocic no se amilanó y noqueó a su rival de gran manera. Defendió el título de UFC ante Alistair Overrem y luego con Junior Dos Santos.

Stipe Miocic tiene cinco victorias y cinco nocauts en fila, tres victorias de campeonato con dos defensas, que hoy lo tienen empatado con Randy Couture, Tim Sylvia, Brock Lesnar y Cain Velasquez en la cima del récord de defensas consecutivas al cetro completo.

Con el paso del tiempo, un peleador empezó a crecer de a pocos de manera silenciosa en el octágono de UFC. De Camerún, a las calles de París, Francis Ngannou se ganó el derecho de competir en las MMA y obtuvo protagonismo con justicia tras demostrar su destreza con grandes rivales.

Originalmente, Francis Ngannou quería ser boxeador, su entrenador Fernand Lopez lo introdujo al MMA, y seis peleas después, hacía su debut en el octágono en el 2015, 25 meses después de su debut profesional.

Le han seguido seis victorias en fila, cinco nocauts y una sumisión. Sus últimas cuatro victorias han llegado antes de los dos minutos del primer asalto. Era claro que tenía que ser el siguiente retador al cetro.

En UFC se comenta mucho que Stipe Miocic vs Francis Ngannou protagonizarán una de las mejores peleas de la categoría. ¿Será el vigente campeón quien rompa la marca del camerunés? ¿O tal vez haya sorpresa en Boston y el mundo verá a un africano levantar por primera vez el cinturón de UFC?

#UFC220 kicks off on #UFCFIGHTPASS with a Featured Bout match-up between @ManglerBJJ & @ElFuerteBarzola! pic.twitter.com/0Bj54LzeG0

