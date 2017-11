UFC 217 Bisping vs St-Pierre pelean por el título Peso Mediano desde el Madison Square

Mira EN VIVO y EN DIRECTO el evento estelar UFC 2017, donde Michael Bisping vs Georges St-Pierre protagonizarán la pelea estelar en el Madison Square. Este sábado 4 de noviembre el escenario de Nueva York será sede de la mejor cartelera del año, que arrancará desde las 17:30 horas (horario peruano). Por otro lado, la cartelera principal comenzará desde las 21:00 horas (horario peruano) y será transmitido por FOX Action (184 Movistar, 561 DirecTV y 324 Claro).

UFC 217, que tendrá lugar el sábado 4 de noviembre en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, podría ser la tarjeta más apilada del año. El evento está encabezado por el regreso de la leyenda del MMA Georges St-Pierre, quien se fue en 2013 pero antes de eso ganó 12 peleas consecutivas. El canadiense se enfrentará con el campeón de peso mediano Michael Bisping, el líder de victorias de todos los tiempos en el UFC.

Pero esa es solo una de las tres peleas por el título. Los ex compañeros de equipo convertidos en rivales, Cody Garbrandt y TJ Dillashaw, competirán por el cinturón de peso gallo. Garbrandt reclamó el título con una actuación dominante contra el viejo campeón Dominick Cruz en diciembre pasado. Dillashaw, en esa misma carta, derrotó a John Lineker por decisión unánime en lo que algunos consideran el mejor desempeño de su carrera.

La pelea final por el hardware es un emparejamiento de peso paja entre posiblemente la mejor peleadora libra por libra del planeta en Joanna Jedrzejczyk y la contendiente máxima Rose Namajunas. Jedrzejczyk aún no ha perdido en 14 peleas profesionales, mientras que Namajunas ha ganado cuatro de sus últimas cinco, la más reciente fue una impresionante victoria por sumisión contra Michelle Waterson.

Otras peleas intrigantes en UFC 217 incluyen a Stephen Thompson vs. Jorge Masvidal, James Vick vs. Joe Duffy y Johny Hendricks vs. Paulo Borrachinha.

CARTELERA DE UFC 217

Cartelera principal

Michael Bisping (30-7-0) vs Georges St-Pierre (25-2-0)

Cody Garbrandt (11-0-0) vs TJ Dillashaw (14-3-0)

Joanna Jedrzejczyk (14-0-0) vs Rose Namajunas (6-3-0)

Stephen Thompson (13-2-1) vs Jorge Masvidal (32-12-0)

Johny Hendricks (18-7-0) vs Paulo Costa (10-0-0)

Cartelera preliminar