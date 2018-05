Enrique Barzola: “siento que puedo ganarle a cualquier peleador de mi categoría”

Enrique Barzola, con mucha jerarquía y evolución en su grappling, lucha y timing, logró su cuarta victoria consecutiva en UFC Chile ante el estadounidense Brandon Davis. En un combate de tres asaltos, El Fuerte logró una mejor estrategia y derribó a su rival, mayor tamaño que él, en varias oportunidades para lograr la victoria por decisión unánime. El peleador peruano habló en exclusiva con Peru.com y contó detalles de su supervivencia en Santiago.

“Los chilenos y peruanos que radican allá y han venido de Perú a ver la pelea en Santiago me han brindado su apoyo. Siempre había amigos chilenos que nos dieron muchos implementos para hacer el día de calentamiento porque no habíamos traído. Le doy gracias a ellos por eso”, dijo Enrique Barzola en su convivencia en Santiago.

Enrique Barzola es ganador de la segunda temporada del reality TUF Latinoamérica, ha cosechado cinco triunfos en seis presentaciones en el octágono, cuatro de ellos consecutivos. Su récord profesional es 15–3–1 y, aunque no pude finalizar, ha demostrado como contrarrestar a su rival.

_“Trabajé mi grappling, mi lucha y mi timing de entrada a pierna y de espacio. Hemos trabajado mucho mis finalizaciones, el cual supo (Brandon Davis) contrarrestarlo. Es un oponente muy duro, pero tuve más condición, soy un peleador más completo y se vio en la pelea”, mencionó.

Respecto a su rival, Enrique Barzola indicó la clave para vencer a su rival. “Desde el comienzo con mi equipo sabíamos que era un peleador peligroso, entre comillas. Me dijeron que tenga cuidado. Yo mismo me afronto y mi mente me dice eso, pero siempre estamos visualizando la pelea de una manera más fácil”.

“Si me dicen para pelear en un mes, estoy seguro de que pelearé. Este es un peleador profesional, que tiene que cuidar su integridad y la forma física. La cabeza es importante. Recibir un golpe más adelante es fatal, pero sí uno es consciente de lo que va a dejar a futuro estos golpes. Este es un deporte de alto riesgo, pero a la vez muy agradable, donde sientes la victoria, conoces más personas y el auspicio. Todo depende de uno mismo si quiere avanzar lejos”, dijo en cuanto a las MMA.

En su declaración post pelea, Enrique Barzola mencionó el nombre del ruso Zabit Magomedsharipov. Para el peruano, será una gran oportunidad de poder escalar en el ranking UFC.

“Zabit tiene un buen striking, una buena lucha, pero es un peleador que en sus tres peleas en UFC hizo un gran nombre. Siento que retarlo y ganarlo va a ser un ‘boom’ para mi carrera. Aproximadamente serán unos 6 a 8 escalones que voy avanzar”, dijo. “Me siento capaz de ganarlo a mi próximo oponente, sea el ruso y siento que puedo ganarle a cualquier peleador de UFC en mi categoría”, aseguró.

Enrique Barzola a Claudio Puelles

“Es un deportista que tiene un gran talento, un deportista asimila muy rápido el aprendizaje, pero creo que está en un lugar incorrecto. Para mí no debería entrenar en el Perú. Para la próxima espero que entrene en Estados Unidos, porque la concentración es muy importante en tu carrera”, dijo El Fuerte a su compatriota Claudio Puelles que consiguió una victoria importante ante Fernando Silva.

“Claudio debería salir del país para mejorar y tenga una buena evolución y no pase por este camino para lograr la victoria. Su próximo rival será más cuidadoso, va a saber que le va a pelear de pie, y sé que Claudio estará preparado pero no creo que ningún peleador va llevárselo en el piso”, aconsejó.

Finalmente, se queda con esta idea: “No todo es corazón, no todo es mente, no todo es huevos. También es inteligencia, tienes que ver tu bienestar y tu salud”.

Enrique Barzola a Humberto Bandenay

“Ha sido una pelea rápida. No vi la pelea, me estaban haciendo los chequeos médicos, la sesión de fotos y las entrevistas. Pero luego vi el video por repetición en UFC y fue rápido. A mí parecer, estaba un poco desconcentrado. Creo que debería eliminar algunas cosas cuando hace un campamento”, señaló Enrique Barzola sobre Humberto Bandenay.

“Él ya sabe el error que ha cometido y tiene que hablar si realmente le va a funcionar lo que hizo en Perú (para estar en Chile)”, continuó.

¿UFC podrá realizar un evento en Perú?

UFC quedó impresionad con el evento en Chile y más aún con los expositores peruanos. Dos de tres peleadores se llevaron el triunfo y dieron a conocer al mundo que las MMA han evolucionado. Para Enrique Barzola, no ve muy lejos que en algún momento la empresa pueda fijarse en organizar un gran evento en el país.

“Las posibilidades están cerca. UFC ha llegado a Sudamérica (Chile). Somos países hermanos y estamos con la esperanza que haya un evento grande aquí. ¿Te imaginas un evento en Perú? sería magnifico. Con una buena publicidad y la imagen que tiene UFC, el mercado peruano se va a abrir y habría grandes batallas. Poniendo de fondo a dos peleadores de gran nivel, llamaría mucho la atención. A futuro en 2019 o 2020, quizá habría UFC aquí en Perú”, sentenció.

