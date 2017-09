Así quedó la tarjeta de los jueces tras victoria de Amanda Nunes ante Valentina Shevchenko

Después de encontrarse dentro de un octágono en ocho rounds,” Amanda Nunes”:https://peru.com/noticias-de-amanda-nunes-204070 volvió a ganar por segunda vez ante Valentina Shevchenko. Los resultados de los jueces sorprendieron a más de uno tras definir a la brasileña como campeona en UFC.

La esperada revancha entre Amanda Nunes vs Valentina Shevchenko fue la pelea estelar del evento de UFC 215 en Rogers Place en Edmonton, Canadá. La sabiduría convencional indicó que Nunes (14-4 MMA, 7-1 UFC) tuvo la ventaja muy pronto, mientras Shevchenko (14-2 MMA, 3-1 UFC) y su cardio superior demostraron su peligrosidad más tarde.

Dentro del octágono, Amanda Nunes parecía estar a favor de un enfoque medido en el transcurso de 25 minutos, manteniendo el centro de la jaula durante toda la pelea y capitalizando algunos derribos tardíos para llevarse a casa una victoria estrecha por decisión dividida.

Después, Valentina Shevchenko expresó su extremo descontento con las puntuaciones, cuestionando cómo dos de los tres jueces llegaron a la conclusión de que Amanda Nunes merecía conservar su título.

A través de MMA Junkie, mira la imagen para saber cómo los tres jueces calificaron la pelea estelar. Se ve que Tony Weeks fue el único juez a lado de Valentina Shevchenko, dando sus rondas 2, 3 y 5.

Sal D’Amato lo tenía para Amanda Nunes, dándole sus rondas 1, 3 y 5, mientras que David Therien alcanzó la misma puntuación de 48-47 para Nunes, pero dio las rondas de campeón 1, 2 y 4.

Official Nunes vs Shevchenko 2 scorecards:



1 judge somehow had R4 Nunes and R5 Shevchenko. Fire them! R4 was clear Shev and R5 clear Nunes pic.twitter.com/dlsdEVrBQt