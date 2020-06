Rafael Nadal ya empuña la raqueta a la espera de volver pronto a los circuitos

El tenista español Rafael Nadal ha vuelto a los entrenamientos en las pistas de su academia en Manacor (Mallorca) a la espera de competir en los circuitos profesionales tras dos meses de confinamiento por la pandemia del coronavirus.

Nadal aparece empuñando la raqueta en una fotografía difundida este viernes en las redes sociales por la Rafa Nadal Academy by Movistar.

El mallorquín no juega un partido oficial desde el pasado 1 de marzo cuando derrotó al estadounidense Taylor Fritz (6-3 y 6-2) en la final del Torneo de Acapulco para adjudicarse su tercer título en ese balneario mexicano, el 85 en toda su carrera.

Here I am, the first pictures I am posting for you on court.

This is my practice earlier today at @rnadalacademy#BackOnCourt#BabolatFamilypic.twitter.com/x7tzgLj9pc