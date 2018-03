Tenis: Perú vs México listos para jugar la Copa Davis

Tras derrotar a Bolivia por 4-1 el combinado peruano de tenis avanzó hacia la ronda 2 del Grupo II Zona Americana de la Copa Davis, donde entre los días 7 y 8 de abril los nacionales se enfrentarán al siempre complicado elenco mexicano.

El encuentro se realizará en el Club Deportivo la Asunción de Metepec, México, donde la superficie de juego será de cancha dura a campo abierto.

En cuanto al seleccionado peruano, el capitán bicolor Américo “Tupi” Venero repetirá el plato contando con las raquetas Juan Pablo Varillas (431 ATP singles/811 ATP dobles), Jorge Brian Panta (872 ATP singles/810 ATP dobles), Duilio Beretta (1421 ATP singles/1495 ATP dobles), mientras que las dos novedades serán el retorno de Nicolás Álvarez (841 ATP singles), como la inclusión del juvenil Sebastián Rodríguez de 16 años.

Para este cotejo, Venero decidió no contar con la presencia de Sergio Galdós y Mauricio Echazú que si estuvieron presentes en el duelo anterior ante Bolivia.

Por su parte el cuadro mexicano que capitanea Leonardo Lavalle estará conformado por Manuel Sánchez (642 ATP singles/414 ATP dobles), Luis Patiño (950 ATP singles/588 ATP dobles), Gerardo López Villaseñor (1031 ATP singles), Santiago González (29 ATP dobles), Miguel Ángel Reyes-Varela (92 ATP dobles).

Vale recordar que en la ronda 1 del Grupo II de las América de la Copa Davis se midió ante Bolivia con victoria en Lima de 4-1 con resultados de: Duilio Berreta vs Hugo Dellien 6-2/6-2, Juan Pablo Varillas vs Federico Zeballos 7-6(8)/6-4, Duilio Beretta/Sergio Galdós vs Boris Arias/Federico Zeballos 7-6(4)/7-6(6), Jorge Brian Panta vs Alejandro Mendoza 6-2/6-4, Mauricio Echazú vs Luis Chávez 3-6/6-3/8-10.