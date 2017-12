Dolencia en el codo retrasa el regreso de Nova Djokovic al tenis profesional

Novan Djokovic concluye un 2017 bastante negativo en su carrera como tenista, pues la lesión en el codo que lo alejó de las canchas reapareció obligando al serbio a retirarse del tornero de exhibición de Abu Dahbi con el que se esperaba su retorno tras seis meses de ausencia.

Djokovic, quien se mostró muy decepcionado pues esperaba volver al ruedo en torneos oficiales: “Estaba disfrutando los preparativos y me alegraba por el torneo. Lamentablemente, en el último par de días ha vuelto el dolor en el codo, y después de unos exámenes los médicos me han recomendado no arriesgar nada, ausentarme de este torneo y continuar con las terapias”.

De haber logrado participar, el tenista serbio habría jugado hoy la semifinal ante el español Roberto Bautista, quien automáticamente se convierte en finalista. Tras su salida, el regreso de Novan para la temporada 2018 podría retrasarse aún más.

Vale recordar que la última actuación de Novan Djokovic fue en julio pasado en Wimbledon, pero una lesión en el codo derecho lo obligó a ponerse en tratamiento concluyendo así su participación en la temporada 2017, teniendo en mente regresar en 2018. Sin embargo, la para produjo que el serbio bajara su ranking ATP cayendo a la casilla 12 con 2,585 puntos, muy por debajo del número 1, Rafael Nadal, con 10,645.