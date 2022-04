Edison Flores se convirtió en un jugador importante en la recta final de las Eliminatorias para el Mundial. El ‘Orejas’ anotó en el triunfo triunfo (1-0) ante Colombia en condición de visita y luego, marcó el empate (1-1) frente a Ecuador en el Estadio Nacional. En dicha fecha doble, la ‘Blanquirroja’ consiguió cuatro puntos vitales para conseguir el cupo de repechaje.

Al respecto, el volante de DC United recordó su gol en Barranquilla y detalló cómo se armó le jugada. “Yo estaba cerrando a Juan Guillermo Cuadrado en el área grande. Recuperamos el balón y yo me voy nomás. Cuando veo que Cueva engancha hacia adentro y sigo”, explicó en declaraciones para Al Ángulo de Movistar Deportes.

“Sabía que Yerry Mina venía siguiéndome, pero ya estaba muy adelante de él, era casi imposible que me alcanzara. En esos momento, lo que a mí me ayuda a pegarle fuerte —porque si no le pegaba así no entraba— es que acomodo el cuerpo y le pego al primer palo”, añadió.

De la misma manera, señaló que no pensó en mandar el balón al segundo puesto: “Había corrido entre 50 a 70 metros y no me daba para cruzar el balón. Para hacer eso necesitaba más fuerza, más viada y un poco más de tiempo. Además, el traslado iba a ser muy largo”.

Edison Flores se sorprendió al ver que los jugadores no ficharon por otro club tras Rusia 2018

El ‘Orejas’ pensaba que el Mundial de Rusia 2018 significaría una buena vitrina para la selección peruana, sin embargo, eso no sucedió. “Todos pensamos que cada uno de los jugadores, después del Mundial, se iban a ir a Europa, a equipos buenos o mitad de tabla, pero al final nunca llegó ninguna propuesta”, sostuvo el mediocampista de DC United.