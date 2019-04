WWE WrestleMania 35 EN VIVO: fecha, hora y canal del evento

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO WrestleMania 35 este domingo 7 de abril de 2019 desde las 6 pm (hora peruana). El evento se llevará a cabo en el Estadio MetLife, tendrá una duración y será televisado por FOX Action Premium.

WrestleMania 35 será un evento histórico, no solo por el tiempo que tendrá de duración, sino también por la calidad de combates que promete ofrecer, entre los que destaca Brock Lesnar vs. Seth Rollins por el Campeonato Universal, Triple H vs. Batista (sin reglas) y Ronda Rousey vs. Becky Lynch vs. Charlotte Flair.

WrestleMania 35 – Cartelera

Campeona Femenil de Raw Ronda Rousey vs. Becky Lynch vs. Campeona Femenil de SmackDown Charlotte Flair (Lucha de Triple Amenaza)

Campeonato Universal de la WWE : Brock Lesnar © contra Seth Rollins (ganador del Royal Rumble 2019).

Campeonato de la WWE : Daniel Bryan © contra Kofi Kingston.

Roman Reigns contra Drew McIntyre.

Combate sin reglas: Triple H contra Batista (si Triple H pierde, se verá obligado a retirarse de la competencia en el ring).

Batalla de Cuenta de Caídas en cualquier lugar: Shane McMahon contra The Miz.

Campeonato Femenil en Parejas de Cuatro Vías: Sasha Banks y Bayley © contra Natalya y Beth Phoenix contra Nia Jax y Tamina contra The IIconics.

Campeonato Intercontinental: Bobby Lashley © contra Finn Bálor.

Campeonato de los Estados Unidos: Samoa Joe © contra Rey Mysterio.

AJ Styles contra Randy Orton.

Encuentro de Despedida: Kurt Angle contra Baron Corbin.

Campeonato de Peso Crucero de la WWE : Buddy Murphy © contra Tony Nese.

Batalla real en memoria de André el Gigante con Michael Che y Colin Jost de SNL .

Campeones de Parejas de Raw The Revival vs. Curt Hawkins & Zack Ryder

Batalla Real de Mujeres

WrestleMania 35 – Horarios

México – 17:00 horas por Fox Action y WWE Network

Honduras – 17:00 horas por Fox Action y WWE Network

Guatemala – 17:00 horas por Fox Action y WWE Network

El Salvador – 17:00 horas por Fox Action y WWE Network

Nicaragua – 17:00 horas por Fox Action y WWE Network

Ecuador – 18:00 horas por Fox Action y WWE Network

Colombia – 18:00 horas por Fox Action y WWE Network

Panamá – 18:00 horas por Fox Action y WWE Network

Perú – 18:00 horas por Fox Action y WWE Network

Bolivia – 18:00 horas por Fox Action y WWE Network

República Dominicana – 18:00 horas por Fox Action y WWE Network

Paraguay – 19:00 horas por Fox Action y WWE Network

Puerto Rico – 19:00 horas por Fox Action y WWE Network

Venezuela – 19:00 horas por Fox Action y WWE Network

Argentina – 20:00 horas por Fox Action y WWE Network

Brasil – 20:00 horas por Fox Action y WWE Network

Chile – 20:00 horas por Fox Action y WWE Network