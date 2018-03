AJ Styles retiene el Campeonato de la WWE en Fastlane

AJ Styles se impuso este domingo en una lucha múltiple para seguir siendo el Campeón Mundial de la WWE.

El ‘Fenomenal’ logró superar a John Cena, Kevin Owens, Sami Zayn, Baron Corbin y Dolph Ziggler en una lucha con emociones de principio a fin. Ahora deberá esperar a WrestleMania para enfrentar a Shinsuke Nakamura.

WWE Fastlane 2018 – Previa

Lo mejor de la lucha libre de entretenimiento regresa a la jornada dominical cuando esta noche se lleve a cabo Fastlane 2018, el último evento previo a WrestleMania 34.

Sin lugar a dudas, la pelea más esperada del día será la que protagonizará el Campeón de la WWE AJ Styles ante John Cena, Kevin Owens, Sami Zayn, Baron Corbin y Dolph Ziggler.

Otra lucha que promete es la que sostendrá Randy Orton ante Bobby Roode por el Campeonato de los Estados Unidos.

WWE Fastlane 2018 – Cartelera

AJ Styles vs. John Cena vs. Kevin Owens vs. Sami Zayn vs. Baron Corbin vs. Dolph Ziggler por el Campeonato de la WWE.

Los Usos vs. The New Day por los campeonato en pareja de SmackDown.

Charlotte Flair vs. Ruby Riott por el Campenato Femenino de SmackDown.

Bobby Roode vs. Randy Orton por el Campeonato de los Estados Unidos.

Shinsuke Nakamura vs. Rusev

Becky Lynch & Naomi vs. Natalya & Carmella

WWE Fastlane 2018 – Canal de transmisión

FOX Action (canal 184 de Movistar – canal 561 de DirecTV)

WWE Network