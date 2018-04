WrestleMania 34: fecha, hora, canal de TV y cartelera del evento

Sigue EN VIVO y EN DIRECTOWrestleMania 34, el evento más importante de la WWE, este domingo 8 de abril desde las 7 pm (hora peruana). La fiesta de la lucha libre llevará a cabo en el Mercedes-Benz Superdome de Nueva Orleans y seré televisado por WWE Network y FOX Premium Action.

WrestleMania 34 – Previa

Una multitud invadirá el Superdome de Mercedes-Benz para el espectáculo anual de cultura pop extravagancia de la WWE, WrestleMania, transmitido en vivo por WWE Network y FOX Action.

Ronda Rousey hará su debut en un combate de la WWE junto a Kurt Angle para enfrentarse a Stephanie McMahon y Triple H; Daniel Bryan y Shane McMahon competirán contra Kevin Owens y Sami Zayn.

En el evento estelar estará el Campeón Universal de WWE Brock Lesnar, quien defenderá su título contra Roman Reigns. Minutos antes, el Campeón de la WWE AJ Styles también defenderá su cinturón contra el ganador del Royal Rumble Shinsuke Nakamura.

Por otro lado, la Campeona Femenil de SmackDown Charlotte Flair enfrentará a la ganadora del Royal Rumble femenino Asuka, mientras que la Campeona Femenina de Raw Alexa Bliss se medirá ante Nia Jax.

WrestleMania 34 – Cartelera

Campeón Universal Brock Lesnar vs. Roman Reigns

Campeón WWE AJ Styles vs. Shinsuke Nakamura

Kurt Angle & Ronda Rousey vs. Triple H & Stephanie McMahon

Daniel Bryan & Shane McMahon vs. Kevin Owens & Sami Zayn

Campeona Femenina de SmackDown Charlotte Flair vs. Asuka

Campeones de Parejas de SmackDown Los Usos vs. The New Day vs. The Bludgeon Brothers

Campeón Intercontinental The Miz vs. Seth Rollins vs. Finn Bálor

Campeón Estadounidense Randy Orton vs. Bobby Roode vs Jinder Mahal vs. Rusev

Batalla Real Conmemorativa de André el Gigante

La primera Batalla Real Femenina de WrestleMania

Sheamus & Cesaro vs. Braun Strowman y compañero sorpresa

Campeona Femenina de Raw Alexa Bliss vs. Nia Jax

Cedric Alexander vs. Mustafa Ali

WrestleMania 34 – Canal de TV

FOX Action (canal 184 de Movistar – canal 561 de DirecTV)

WWE Network