Vóley femenino en los Panamericanos Lima 2019: grupos, resultados y tabla en vivo

Uno de los deportes que más acogida tendrá en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 es el vóley femenino. El Polideportivo Callao será el escenario del debut ante Canadá.

La selección femenina, dirigida por Francisco ‘Paco’ Hervás, debuta el 7 de agosto ante Canadá (8:30 p.m.) por el grupo A, mientras que nuestros otros rivales, República Dominicana y Colombia, abren la serie. El mismo día, Brasil se mide a Puerto Rico (1:00 p.m.) y Estados Unidos ante Argentina (3:00 p.m.) por el grupo B, el más parejo

¿Cómo se juega Vóley femenino en los Juegos Panamericanos Lima 2019? – Formato

Se disputará bajo el reglamento de la Federación Internacional de Voleibol en el Polideportivo Callao, con capacidad para 6100 espectadores.

El formato incluye una ronda preliminar de todos contra todos en dos series, A y B, de cuatro equipos en cada una. Tras ello, los dos primeros de cada grupo clasificarán a la ronda de semifinales. En esa instancia, los dos ganadores clasifican a la final, en donde dirimirán por la medalla de oro. Mientras que los terceros de cada serie preliminar jugarán en la ronda de clasificación, por el quinto y sexto puesto.

Grupos, fixture y programación del Vóley femenino en los Juegos Panamericanos Lima 2019

Grupo A

07/08/19 – 18:30 horas República Dominicana vs Colombia

07/08/19 – 20:30 Perú vs Canadá

08/08/19 – 18:30 República Dominicana vs Canadá

08/08/19 – 20:30 Perú vs Colombia

09/08/19 – 18:30 Colombia vs Colombia

09/08/19 – 20:30 Perú vs República Dominicana

Grupo B

07/08/19 – 13:00 horas Brasil vs Puerto Rico

07/08/19 – 15:00 Estados Unidos vs Argentina

08/08/19 – 13:00 Brasil vs Argentina

08/08/19 – 15:00 Estados Unidos vs Puerto Rico

09/08/19 – 13:00 Estados Unidos vs Brasil

09/08/19 – 15:00 Puerto Rico vs Argentina

Fase final

10/08/19 – 13:00 horas 4to A vs 4to B (7mo y 8vo lugar)

10/08/19 – 15:00 3ro A vs 3ro B (6to y 5to lugar)

10/08/19 – 18:30 1ro B vs 2do A (15)

10/08/19 – 20:30 1ro A vs 2do B (16)

11/08/19 – 09:00 Perdedor 15 vs Perdedor 16 (Medalla de Bronce)

11/08/19 – 11:00 Ganador 15 vs Ganador 16 (Medalla de Oro / Plata)