Si tiene tu primer auto: 5 consejos de seguridad para los conductores primerizos

Estar detrás del volante por primera vez es una emocionante experiencia nueva, pero en las calles del Perú puede ser una tarea peligrosa. Una encuesta reciente de Ford arrojó que un número alarmante de jóvenes admitieron haber tenido conductas de riesgo mientras conducían, como acelerar más de la cuenta e incluso ver televisión a bordo.

Si bien algunos factores están fuera del control de quienes manejan, conocer las reglas de seguridad vial y seguir algunos consejos prácticos puede ayudar a mejorar la seguridad en las pistas.

Por ello, los expertos de Ford nos brindan 5 tips para que los nuevos conductores tengan experiencias más seguras al volante:

¡Abróchate el cinturón!

Aunque suene como un cuento repetido, el uso del cinturón de seguridad es la regla número uno de seguridad en un vehículo. Sin embargo, muchas personas no lo consideran dentro de sus hábitos, especialmente quienes van en los asientos traseros. Aunque sea sorprendente, una excusa común para evitar su uso es no querer arrugar la ropa. Considerando esta premisa, tenemos dos opciones: no usar el cinturón y ser más propensos a lesiones en un accidente, lo que tampoco le iría bien a la ropa; o usarlo y reducir la posibilidad de daños en un accidente y el riesgo de muerte en un 45%. Para Ford la seguridad de los pasajeros es esencial.

Conoce tu auto

Esto puede parecer obvio, pero cada automóvil es diferente, así que analiza en detalle el tuyo. Aprende cómo utilizar las distintas luces, el limpiaparabrisas o los controles de temperatura antes de tener que descubrirlo cuando estás en marcha. No conocer los símbolos del tablero podría convertirse en una distracción muy peligrosa. En el manual de usuario de los vehículos Ford vienen todas las indicaciones para comprender los símbolos de cada botón del panel de instrumentos.

No te distraigas

Alertas del teléfono, redes sociales, ruidos de niños, comidas improvisadas en el auto, maquillarse, falta de sueño o música alta. La lista de distracciones es interminable y una conducción sin poner la atención necesaria está vinculada a un número creciente de accidentes de tránsito y muertes por esta causa. Los expertos de Ford recomiendan terminar lo que se esté haciendo antes de manejar: tu vida y la vida de quienes te rodean son más importantes que responder cualquier mensaje de texto.

Revisa las condiciones del clima*

En invierno las condiciones de manejo se tornan más difíciles. Por ejemplo, las clásicas lloviznas limeñas dejan el piso mojado, lo que amerita que se duplique la atención. Revisa con regularidad los limpiaparabrisas, enciende las luces y tómatelo con calma. Conducir a altas velocidades en suelo húmedo puede hacer que su automóvil resbale y se pierda el control sobre él. En esta etapa inicial de manejo, practica conducir con mal tiempo en un lugar seguro y aislado para ver cómo funciona la tracción de tu auto, y revisa la capacidad de frenado y dirección. Si es posible, pídele a un conductor experimentado que te acompañe y te oriente.

Maneja con precaución*

Presta atención a tu alrededor, especialmente al salir de un estacionamiento, realizar cambios de carril o tomar una curva. Usa las luces direccionales, mantén las manos siempre en el volante, ten cuidado con los baches y rompe muelles, y recuerda, ¡no es una carrera! La única línea de meta es llegar a tu destino de manera segura, así que sigue todos los límites de velocidad.