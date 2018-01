Presidenta de la Federación Peruana de Vóley fue sancionada 5 años

La Segunda Sala del Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deportes decidió inhabilitar a Diana Gonzales de la presidencia de la Federación Peruana de Vóley, por haberse acreditado la comisión de faltas contempladas en los incisos a y f del artículo 34° del Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.

La denuncia fue fundada por Augusto Bravo, donde da por hecho que Diana Gonzales fue destituida de su cargo, además de ser inhabilitada por 5 años para ejercer cualquier cargo en el sistema deportivo nacional.

La entidad resolvió destituir por esa cantidad de tiempo a Diana Gonzales por actos y omisiones que importan enriquecimiento o beneficio indebido en provecho propio o terceros y por el incumplimiento de normas legales, estatuarias y reglamentarias en el orden deportivo.

Además, inhabilitan por dos años a Juana Luisa Conde, presidenta del Comité Electoral y los miembros del comité Saúl Mallqui (secretario) y Honorio Paucar (Vocal) recibirán una amonestación por escrito. Los jueces que resolvieron en este caso son Anthony Ledgard (vocal), Oscar López (presidente) y Juan Chávez (vocal).

“En ningún momento he adulterado información, no he presentado nada que no sea correcto y por ese lado estoy muy tranquila. Solo tenía que hacer mi descargo públicamente en el CSJDHD. Nosotros hemos venido haciendo las cosas con total transparencia y con el uso de la verdad”, menciona Gonzales.

Sobre el fallo del CSJDHD dijo no haber recibido ningún documento oficial: “tendría que ver la notificación porque yo estuve en Cajamarca en la inauguración del nuevo coliseo. Hasta el momento no se nada al respecto del fallo”, finaliza.

Con información de elpoli.pe