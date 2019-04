Peruano Felipe Franco Belmont registra récord mundial en esquí acuático

Grandes noticias para el deporte peruano. La Federación Internacional de Esquí Acuático registró el puntaje que logró el peruano Felipe Franco Belmont en los Juegos Odesur como récord mundial.

En marzo, Belmont alcanzó una puntuación de 11,260 en los Juegos Odesur que se realizaron en la ciudad de Rosario, en Argentina, logrando con ello la medalla de oro.

El puntaje de nuestro galardonado deportista fue bastante alto, superando de manera amplia al segundo lugar, ocupado por el argentino Giorgis Tobias, quien alcanzó un total de 7,750 puntos.

El récord mundial de Felipe Franco Belmont fue aprobado por el Consejo Mundial de Esquí en la categoría Junior, destrozando el que había impuesto solo hace una semana el mexicano Patricio Font con 11,090.

“En primer lugar, me gustaría dar las gracias a mis entrenadores, Jimmy Siemers, Camilo Espinel y Thibaut Dailland. También a mi familia, la Federación Peruana, el gobierno y mis compañeros de equipo. Sin ellos, este logro no habría sido posible. Lo más importante, me gustaría dar las gracias a Puerto Roldán por las increíbles condiciones y la hospitalidad, haciendo que me sienta como en casa. Un agradecimiento especial a los jueces, especialmente el juez jefe Felipe Leal. Estoy muy orgulloso de este récord, ya que he estado trabajando muy duro para lograrlo. Este no es el final, tengo hambre de más récord”, expresó el peruano en declaraciones que recoge el Facebook oficial de de la Federación Internacional de Esquí Acuático.