Perú: niño de 8 años representará al país en festival sudamericano de ajedrez

Lima. Luego de participar en un importante torneo panamericano disputado en Chile en junio pasado, el pequeño Juan Pablo Silva, con tan solo 8 años, volverá a representar al Perú en otro torneo, esta vez en el XV Festival Sudamericano de la Juventud de Ajedrez, que se realizará entre el 1 y el 7 de diciembre en el coliseo del Colegio Claretiano, en el distrito limeño de San Miguel.

El talentoso niño chiclayano, quien a su corta edad ya cuenta con más de 60 reconocimientos como ajedrecista, participará en la primera de las seis categorías que tendrá el festival, en el que participarán niños y jóvenes desde los 8 hasta los 18 años.

Juan Pablo Silva ha sido campeón en diferentes competencias como el Torneo Regional Frederick Sanger (sub 8); el Torneo Internacional del colegio Claretiano (sub 8); y también ocupó el tercer lugar en el III Campeonato Nacional Escolar, en el que compitió en una categoría mayor a la suya, la sub 9.

Juan Pablo Silva es uno de los ajedrecistas que ha obtenido mejores resultados representando a nuestro país, lo que le ha hecho acreedor del apoyo de diferentes empresas privadas que apuestan por su desarrollo en este deporte.

“(Juan Pablo) tiene muchas expectativas en sus resultados para este torneo y lleva entrenando muchos meses, porque representar al Perú en estas competencias lo hace sentirse orgulloso de su talento”, señala Jhony Silva, padre de Juan Pablo.

Añade que su hijo “aspira a ser como los grandes representantes de ajedrez del mundo, tales como Magnus Carlsen o Mijaíl Tal; por esa razón pidió a las instituciones y empresas que apuesten por el futuro de los deportistas de nuestro país”.