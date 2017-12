Luis Ostos le da el oro a Perú en los 10 000 metros de los Bolivarianos y consigue histórico récord

Luis Ostos derribó un registro que se había perpetuado por más de 40 años. La noche del último miércoles el atleta peruano consiguió la medalla de oro en los 10 000 metros de los Juegos Bolivarianos.

Ostos pudo detener el crono en un tiempo de 28.56.95, que rompió los 29.26.8 que impuso por el colombiano Víctor Mora en el lejano 1973.

“Me acordé que me quitaron el primer lugar en el sudamericano donde quedé segundo, y me dije: ‘no, este remordimiento no me lo voy a aguantar hasta el próximo año’. Con el récord Bolivariano quedé conforme”, dijo Luis Ostos tras la competencia.

Luis Ostos se prepara ahora para las competencias que tendrá el próximo año, priorizando los Juegos ODESUR.

“Ahora a principios de enero de 2018 tengo una competencia en Washington, campeonatos de pista en los Estados Unidos y, principalmente, los juegos ODESUR que son el próximo año, en el mes de junio, y el Iberoamericano”, dijo al respecto.