La historia de Juan León, el peruano ejemplo que va por la gloria en los Panamericanos 2019

Juan León Durán, de 31 años, es un paradeportista clasificado a los Juegos Parapanamericanos – Lima 2019 en el deporte de la para natación en la categoría S7. A pesar que no tiene las piernas, pero no cree ni en obstáculos y dificultades, mucho menos en distancias. Juan es un León cuando se mete al agua y solo piensa en ganar.

Juancito como lo conocen, trabaja por las mañanas y por las tardes y noches entrena en la piscina semi olímpica del Estadio Nacional del Instituto Peruano del Deporte. Recibe, además, el apoyo de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú que ha recibido subvenciones económicas del IPD por casi un millón 700 mil soles.

“Pase por un accidente de quemadura de segundo y tercer grado en mis piernas, estuve dos meses internado y muchas operaciones, cirugía, injertos y nada, no mostraba mejorías y los doctores me dijeron algo que para mí fue muy duro: “tú te vas a morir si no te cortas las piernas”, no podía creer, pero con los dolores y la fiebre intensa se necrosó la piel y estaba a punto de darme gangrena. Solo decía que me quería morir, pero sería completo… le decía a mi madre entre lágrimas ¿cómo va ser mi vida sin piernas? Ella me apoyó y me dijo entre lágrimas: “hijo vamos a salir adelante, no te voy a dejar”. Recién ahí di la aprobación para que me amputen las piernas”, cuenta con aplomo Juan León.

“Al despertar después de esa operación miré hacia abajo y ya no tenía piernas, me desesperé, lloraba, me caí de la cama en ese momento quería que me sacaran porque pensé que me iban a cortar los brazos, sentí pánico, gritaba que quería irme de ese lugar. Los médicos me decían que ha nacido un nuevo Juan, yo les decía que Juan ni nada… no quería saber nada, estuve con terapia psicológica”, agrega.

“El accidente lo sufrí el 24 de julio del 2014 y fue un proceso muy largo para recuperarme, yo participaba en un programa de amputados en el Hospital Alcides Carrión, ahí recibí gratuitamente las prótesis me las da una ONG “Soñando y trabajando” y una prótesis en el 2016, lo cual me cambió la vida me motivó. Y me puse a trabajar para pagar mis gastos y ayudar a mi madre. Antes del accidente yo era un chico normal, y trabajaba de todo,”, señala Juancito.

El ingreso al deporte

“En mi vida no estaba planificado entrar en el deporte. Yo salí a buscar trabajo y encontré el deporte, yo trabajaba en las calles como ambulante, vendía libros, pulseras, para eso ya había tocado las puertas por todos lados hasta municipalidades, pero nada”.

“En el 2016, se acerca un profesor de natación, en el bus y me invita a practicar en la piscina de Campo de Marte para hacer unas pruebas y a las 5 pm ya estaba en el agua. Para octubre ya había aprendido los estilos y diciembre ya estaba hecho un capo, y destaqué en varias competencias nacionales organizadas por la Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPPERÚ), y gracias a esta asociación competí y conseguí medallas”.

Logros de Juan León

Medalla de bronce Open Lotería Caixa en Brasil 2018 / 100 metros pecho.

Medalla de plata en los 50 libres (44s64c).

Medalla de bronce en los 100 libres (1min33s11c).

Cuarto lugar en 100 metros pecho (2min25s34c), Open de Barranquilla, Colombia 2018.

Medalla de oro en los 400 metros, estilo libre, Open de Barranquilla, Colombia 2018.

Con información del IPD