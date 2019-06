Fútbol femenino en los Juegos Panamericanos Lima 2019: resultados y tabla en vivo

El fútbol femenino es otra de las disciplinas que será parte de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

La primera fecha del certamen será el 28 de julio, desde las 10 am cuando inauguren el torneo México y Jamaica.

A las 1 pm jugarán Paraguay con Colombia y a las 5.30 pm Panamá ante Costa Rica. La fecha se cierra a las 8.30 pm con el duelo entre Perú y Argentina.

Cómo se juega el fútbol femenino de Lima 2019

Los partidos en los Juegos Panamericanos se regirán bajo las reglas de la FIFA. En la primera fase se entregarán tres puntos por triunfo y uno por empate.

Los dos primeros de cada grupo clasifican a semifinal y desde esa instancia, en caso de empate, se definirá bajo la modalidad de tiempo extra de 30’. En caso de persistir la igualdad se recurrirá a la tanda de los penales.

Fútbol de Lima 2019 – Grupos

Grupo A: Paraguay, Colombia, México y Jamaica.

Grupo B: Perú, Argentina, Costa Rica y Panamá.

Fútbol femenino Lima 2019 – Fecha 01 (lunes 28 de julio):

10:00 horas: México vs Jamaica

13:00 horas: Paraguay vs Colombia

17:30 horas: Panamá vs Costa Rica

20:00 horas: Argentina vs Perú

Fútbol femenino Lima 2019 – Fecha 02 (miércoles 31 de julio):

10:00 horas: México vs Paraguay

13:00 horas: Jamaica vs Colombia

17:30 horas: Panamá vs Argentina

20:00 horas: Costa Rica vs Perú

Fútbol femenino Lima 2019 – Fecha 03 (sábado 3 de agosto):

10:00 horas:

13:00 horas:

17:30 horas:

20:00 horas: Perú vs Panamá

Sobre los Juegos Panamericanos Lima 2019

Los Juegos Panamericanos Lima 2019 se inaugurarán el 26 de julio del 2019 en una ceremonia que se desarrollará en el Estadio Nacional. El certamen continental congregará a 6,680 deportistas de 41 países y delegaciones de toda América.

Serán en total 17 días de competencias y ceremonias, entre el 26 de julio y el 11 de agosto, que se desarrollarán en 14 distritos de Lima y Callao en distintas sedes como la VIDENA, Complejo Deportivo Villa María del Triunfo, Villa Deportiva Regional del Callao, Polideportivo de Villa El Salvador, Punta Rocas, entre otros.

Se celebrarán un total de 39 deportes, que incluyen un número de 62 disciplinas, en las que se competirán por las medallas de oro, plata y bronce. Un total de 23 disciplinas son clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En tanto, los Juegos Parapanamericanos, albergarán a 1,890 Para deportistas de 33 países, que participarán en 17 deportes y 18 disciplinas. Las competencias se realizarán entre el 23 de agosto y el 1 de setiembre de 2019. 14 deportes entregarán cupos a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.