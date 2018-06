Kimberly García: “Mi objetivo era conseguir la medalla de oro lo he logrado”

Una vez más, el atletismo peruano sigue dejando claro su liderazgo y esta vez le tocó demostrarlo a Kimberly García quien ayer se hizo una medalla de oro más para la delegación peruana que nos representa en los Juegos SuramericanosCochabamba 2018, luego de culminar primera en la prueba de los 20 kilómetros en marcha atlética.

En sus primeras declaraciones tras subir al podio suramericano y colgarse el oro, Kimberly García comentó: “Hace dos días estaba resfriada, con la tos y para mí ha sido bastante duro porque me he agitado muy rápido, me dolía la garganta, pero de todas formas mi objetivo era conseguir la medalla de oro y lo he logrado, y estoy contenta con el resultado”.

Vale mencionar que la fondista peruana venció tras concretar un tiempo de 1 hora, 33 minutos y 11 segundos.

Asimismo, García destacó el apoyó que ha venido recibiendo, el cual fue crucial para lograr su objetivo que, agrega, fue desde el comienzo conseguir la medalla de oro: “El objetivo era conseguir la medalla de oro y puedo decir que el objetivo cumplido. El apoyo ha crecido bastante en Perú y estos son los resultados. Se vienen los Iberoamericanos que serán en Trujillo y el objetivo también será la medalla de oro”.

El equipo peruano en los Juegos SuramericanosCochabamba está conformado por 437 atletas, siendo la representación nacional más numerosa en la historia de esta competencia.

Más de 4.000 deportistas de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela competirán en 35 disciplinas en los Juegos, que se extenderán hasta el próximo 9 de junio.