Otorgarán Laureles Deportivos a 11 destacados deportistas

El Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte (CSJDHD) emitió una resolución con la cual se entregan los Laureles Deportivos del Perú en el grado de Gran Oficial y Gran Cruz a 11 destacados deportistas peruanos.

Los galardonados son: Ramón Rodríguez (billar), Miguel Rodríguez (bodyboard), César Bauer (bodyboard), Cristóbal de Col (surf), Sofía Mulanovich (surf), Gabriel Villarán (surf), Rocío Larrañaga (paddle), Tamil Martino (paddle), Ian Escuza (muay thai), Benoit Clemente (longboard) y Jean Paul de Trazegnies (vela).

Como se recuerda. los Laureles Deportivos del Perú son la recompensa honorífica que la Nación confiere a quienes se han distinguido de manera excepcional en la práctica del deporte.

Arístides Rodríguez Núñez: se le otorga esta condecoración en el grado de Gran Oficial, por haber obtenido las de medallas de bronce en el World Championships Three Cushion Individuals en el 2002 y el 2007.

Jean Paul de Trazegnies Valdez: se le otorga esta condecoración en el grado de Gran Oficial, por haber obtenido la de medalla de plata en los Campeonatos de Veleros Clase Sunsfish en el 2014.

Benoit “Piccolo” Clemente Rothfuss y Sofía Mulanovich: se les otorga esta condecoración en el grado de Gran Oficial, por haber obtenido la medalla de bronce en el ISA Billabong World Surfing Games 2011 y por la medalla de plata en el ISA Billabong World Surfing Games 2011, respectivamente.

César Bauer Angues y Miguel Rodríguez Saldaña: se les otorga esta condecoración en el grado de Gran Oficial, por haber obtenido la medalla de plata en la modalidad dropknee en el ISA World Bodyboard Championship en el 2015 y la medalla de bronce en la modalidad open en el ISA World Bodyboard Championship en el 2015, respectivamente.

Gabriel Villarán Magnet Nuñez: se le otorga esta condecoración en el grado de Gran Oficial, por haber obtenido medalla de bronce en el ISA Billabong World Surfing Games 2009.

Tamil Martino Marchetti y Rocío Larrañaga Leonhardt: se les otorga esta condecoración en el grado de Gran Oficial, por haber obtenido al medalla en el ISA World Stand Up and Paddleboard Championship 2013 y la medalla de bronce en el ISA World Stand Up and Paddleboard Championship 2013, respectivamente.

Cristóbal De Col Monge: se le otorga esta condecoración en el grado de Gran Oficial, por haber obtenido la medalla de bronce en el ISA Billabong Surfing Games 2013.

Ian Escuza Zimmermann: se le otorga esta condecoración en el grado de Gran Cruz, por haber obtenido la medalla de oro en el IFMA World Muay Thai Championship 2017.

Sobre los Laureles Deportivos

Los Laureles Deportivos del Perú son la máxima recompensa honorífica que la Nación confiere a quienes se han distinguido de manera excepcional en la práctica, labor o dirección del deporte y tiene dos grados: Gran Cruz y Gran Oficial.

Para obtener el grado de “Gran Cruz”, el deportista tiene que tener 25 años defendiendo al país o haber obtenido un récord mundial, título mundial u olímpico en la categoría máxima.

Para el grado de “Gran Oficial” el deportista debe tener 20 años defendiendo al país o haber obtenido un subcampeonato mundial o tercer puesto de un campeonato mundial u olímpico en la máxima categoría.

Con información del IPD