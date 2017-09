Importante anuncio para los deportistas desde adidas

Adidas Athletics reveló su más reciente colección Z.N.E., la primera gama de ropa en ser inspirada por el creciente ritmo cardiaco de los atletas antes de un juego.

adidas ha trabajado de cerca con atletas durante el proceso de desarrollo, incluyendo la recopilación y análisis de datos para dar forma a la gama Athletics Pulse. Esto se ha enfocado en el ‘momento de pulso’ cuando los atletas salen del camerino y se dirigen al campo de juego, un momento en que su ritmo cardiaco alcanza su punto más alto en anticipación a su gran momento.

En el corazón de la colección está el Z.N.E. Pulse Knit Hoodie, confeccionado con el distintivo tejido de latido en lana merino transpirable. Está diseñado para asegurarle un ajuste cómodo a cada atleta sin importar el deporte que practique.

La colección, que presenta una variedad de diseños de capucha tejidos y en Jacquard, ha sido creada para pasar del día de juego al día a día sin problemas. Su artesanía de alto nivel es evidenciada en los detalles de corte, en los icónicos marcadores de diseño y en la construcción funcional. La versión tejida también asegura que el usuario se mantenga fresco cuando el calor pre-partido se enciende.

Christina Schramm, Directora Senior de Diseño, acotó:

“En Athletics, constantemente apuntamos a posibilitar que los atletas den lo mejor de sí mismos, brindándoles ropa que les haga sentirse cómodos y les permita una libertad de movimiento sin distracciones. Las técnicas de tejido abren una enorme área de innovación sobre cómo crear y construir ropa deportiva en su máximo nivel de confort. El uso de hilos funcionales e innovadores, la integración de estructuras abiertas y densas, y la construcción de prendas sin costuras proveen enormes ventajas funcionales. Esto es combinado con enormes posibilidades en términos de la combinación de colores de hilos, patrones, estructuras, superficies y siluetas – lo cual significa que los atletas pueden verse y desempeñarse de la mejor manera”.

La colección será utilizada por una selección de atletas líderes en distintos deportes. Esto incluirá a los futbolistas Gareth Bale y Paul Pogba, a la estrella del baloncesto James Harden y a la atleta de atletismo Tori Bowie, así como también las tenistas líderes Angelique Kerber y Simona Halep.

Tori Bowie, multi-medallista en 100m y 200m, acotó:

“Mi pulso está elevado y listo la noche anterior a la carrera. Me enfoco en mi técnica; en eso pienso cuando me concentro. Cuando salgo caminando por el túnel; ese es el momento por el cual he estado entrenando”.