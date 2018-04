WWE Greatest Royal Rumble: cartelera, horarios y canal de TV

Sigue EN VIVO y EN DIRECTOGreatest Royal Rumble, evento extraordinario de la WWE, que se realizará este viernes 27 de abril desde el King Abdullah Sports City Stadium de Jeddah, Arabia Saudita.

Greatest Royal Rumble – Canal de TV

FOX Action (canal 184 de Movistar – canal 561 de DirecTV)

WWE Network

Greatest Royal Rumble – Horarios

6 pm en España

1 pm en Uruguay

1 pm en Chile

1 pm en Buenos Aires (Argentina

11 am en Perú

12 pm en USA

11 am en México

11 am en Colombia

12 pm en Venezuela

12 pm en Bolivia

12 pm en Puerto Rico

Greatest Royal Rumble – Cartelera

Combate Greatest Royal Rumble

Kurt Angle

Daniel Bryan

Braun Strowman

Kane

Big Show

Bray Wyatt

Apollo

Titus O’Neil

Elias

Goldust

Baron Corbin

Big E

Kofi Kingston

Xavier Woods

Shelton Benjamin

Chad Gable

Sin Cara

Mojo Rawley

Dolph Ziggler

Chris Jericho

Rey Mysterio

The Great Khali

Shane McMahon

Kevin Owens

Mark Henry

Randy Orton

+ 24 participantes por anunciar

Combate con ataúdes

The Undertaker vs. Rusev

Combate en jaula por el Campeonato Universal

Brock Lesnar © vs. Roman Reigns

Campeonato de WWE

AJ Styles © vs. Shinsuke Nakamura

Combate de escaleras por el Campeonato Intercontinental

Seth Rollins © vs. The Miz vs. Finn Bálor vs. Samoa Joe

Campeonato en Parejas de RAW

The Bar (Cesaro y Sheamus) vs. “Woken” Matt Hardy y Bray Wyatt

Campeonato en Parejas de SmackDown

Bludgeon Brothers (Harper & Rowan) © vs. The Usos

Campeonato de Estados Unidos

Jeff Hardy © vs. Jinder Mahal

Campeonato Peso Crucero

Cedric Alexander © vs. Kalisto

Combate clásico

Triple H vs John Cena