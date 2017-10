Gladys Tejeda fue excluida de los Juegos Bolivarianos 2017 por lamentable hecho

Gladys Tejeda explicó, muy indignada y preocupada, que fue excluida para los próximos Juegos Bolivarianos 2017, que se realizarán desde el 11 al 25 de noviembre en Colombia. En entrevista con RPP, la fondista peruana señala que la tesorera Marita Letts es la responsable de este hecho por una polémica razón.

“La señora tesorera es dueña de la Federación y parece que hace y deshace. Ella dijo en una oportunidad que ‘lo que decido, se hace’: Esa señora se llama Marita Letts. Ya hemos tenidos nosotros muchos maltratos de parte de ella”, dijo Gladys Tejeda a RPP.

La fondista peruana indica que la decisión de Marita Letts se trata de una injusticia, pues hace poco obtuvo el primer lugar y la medalla de oro en la Maratón de México, batiendo un récord en su categoría. Sin embargo, la decisión sería porque no estuvo presente en el Campeonato de Atletismo de Londres, tratándose de una represalia por parte de la tesorera.

“Ha pasado por mi cabeza que yo debería de irme del país”, dijo muy triste Gladys Tejeda. La maratonista argumentó que no pudo estar en Londres por un problema hormonal que no le permitió competir, ya que su cuerpo estaba en un 80%.

“Yo no quiero pensar que me han agarrado de represalia porque no fui al Campeonato de Atletismo en Londres. Yo presenté un documento médico a la Federación y tuvo conocimiento el IPD. Expliqué que tuve un problema hormonal. Cuando estoy al nivel del mar mi organismo se hincha casi en un 80%”, dijo.

Ministerio de educación se pronuncia por el caso Tejeda

El ministerio de educación, Idel Vexler, busca las razones de por qué la Federación Peruana de Atletismo excluyó a Gladys Tejeda de los próximos Juegos Bolivarianos Colombia 2017.

“Pido públicamente al presidente de la Federación de Atletismo para que explique, dé las razones justificatorias por el cual esta gran deportista nacional no iría a los Bolivarianos”, declaró antes de ingresar al Congreso.