Gladys Tejeda envió mensaje de apoyo a Paolo Guerrero tras complicado momento

Gladys Tejeda pasó un momento muy complicado cuando disputaba los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 al dar positivo en una prueba de dopaje. Aquella vez la fondista peruana ingirió una sustancia prohibida del Código Mundial Antidopaje para medicarse de una insuficiencia renal. Ahora, la maratonista brindó todo su apoyo a Paolo Guerrero, quien fue suspendido 30 días por la FIFA.

“Hoy me uno para darle mi apoyo a Paolo Guerrero, en estos momentos él debe estar pasando días duros, yo he pasado lo mismo. Espero que las autoridades disciplinarias tomen las mejores decisiones para no perjudicar al equipo, hay que tener fe y paciencia”, dijo Tejeda en ‘La Cátedra’ de Ovación.

“Yo pasé lo mismo en Toronto, he podido salir de ese problema, hay que ser un buen deportista, mucha fuerza a Paolo. Hoy estoy entrenando fuerte para los Bolivarianos de Santa Martha. Tengo fe y mucha certeza que las autoridades disciplinarias van a tomar la mejor decisión para el Perú”, respaldó Gladys Tejeda.

“Cuando empecé a hacer deporte seguía al fútbol y hacía básquet, sé que Paolo Guerrero se ha sacrificado mucho para llegar alto”, finalizó.

Por otro lado, el abogado Pedro Frida salió al frente y se muestra optimista por el caso de Paolo Gurrero. La defensa confirmó que hubo descarte del consumo de cocaína por parte de él. Según la defensa, el análisis del examen de orina detallado vincula las sustancias al mate de coca.

“Estuvimos con la Federación Peruana de Fútbol, recogiendo pruebas y solicitando la colaboración de la Federación. La FIFA respondió rápidamente a nuestros pedidos. Estamos confiados en la inocencia de Paolo Guerrero y hasta el final del mes seguramente tendremos un desenlace positivo que probará su inocencia”, señaló el abogado Pedro Frida a Globoesporte.