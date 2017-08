Gladys Tejeda: "Al maratón le tengo respeto, miedo jamás"

Si el maratón fuera una persona y se lo encontrara en la calle, la atleta peruana Gladys Tejeda le daría gracias, se inclinaría ante él en muestra de respeto, pero le dejaría clara su ausencia de miedo porque no se puede temer lo que uno ama.

“Al maratón le tengo respeto, miedo jamás”, asegura Gladys Tejeda, de 31 años, en una entrevista con la agencia EFE después de haber ganado en la Ciudad de México con una plusmarca de 2h 36:16 en la competencia de 42 kilómetros de dicha localidad.

En el kilómetro 23, luego de admirar la belleza de una céntrica avenida de México DF, Gladys Tejeda decidió irse consigo misma hacia la meta, dio un jalón y poco rato después llevaba casi un minuto sobre sus rivales africanas que incrementó poco a poco para lograr la primera victoria del que puede ser su mejor ciclo olímpico.

“Quise irme desde antes, pero el entrenador me había pedido hacerlo después de la mitad, me sentí fuerte y a partir de ahí solo me concentré en mi paso sin pensar en nada. Soy mejor atleta y puedo conseguir muchas cosas en los próximos años”, comenta Gladys Tejeda.

Originaria de Junín, Gladys Tejeda parece una mujer incapaz de expresar emociones, pero sus emotivos ojos negros la delatan cuando parecen sonreír si ella habla de la mítica prueba de los 42 kilómetros con 195 metros.

“La competencia es como un examen, lo que más duele son los entrenamientos; cuando comencé a trabajar con el profesor mexicano Rodolfo Gómez no me gustaban las sesiones de velocidad, pero ahí está la clave para mejorar y ahora me siento cómoda lo mismo en unas cortas de 400 metros como en varias de 4.000”, revela Gladys Tejeda.

Hace 2 años, Gladys Tejeda fue segunda en el Maratón de Rotterdam con 2h 28:12 y meses después ganó los Juegos Panamericanos de Toronto, pero le quitaron la medalla por haberle consumido un diurético para una dolencia de riñón.

Gladys Tejeda recuerda el episodio y lamenta no contar con un médico deportivo que la asesore, mas no se queda enganchada en la historia y prefiere hablar de su regreso, el año pasado en el Mundial de Medio Maratón de Cardiff, donde fue la primera no africana en llegar a la meta, en el noveno lugar, con récord sudamericano de 1h 10:14.

“Demostré que estoy para pelear con las grandes, sin embargo queda por mejorar; mi entrenador dice que si vengo por temporadas a trabajar en México será beneficioso y yo me muero de ganas porque eso suceda para el año intentar bajar de 2h 28”, explica Gladys Tejeda.

El verano pasado, Gladys Tejeda fue la mejor maratonista latinoamericana en los Juegos Olímpicos de Río 2016 al colocarse decimoquinta con 2h 29:35 y desde entonces ha estado concentrada en trabajar los detalles finos de la preparación y este año competir solo una vez en maratón para evitar desgastes.

“En el 2018 correré dos en sitios buenos para los buenos registros, mi idea es clasificarme para los Juegos Panamericanos Lima 2019 donde espero hacer algo bueno en casa y un año después llegaré en mi mejor momento a los Olímpicos de Tokio. Allí habrá calor y yo soy buena en ese tipo de clima”, dice Gladys Tejeda.

Camina por el centro de la Ciudad de México con un paso cansino, su rostro disimula el dolor en las piernas pero su postura es algo encorvada y no le queda más remedio que sonreír cuando le hablan de los benditos dolores del día después del maratón.

“Duelen menos después del triunfo”, confiesa Gladys Tejeda y luego habla del misterio de su prueba favorita, en la que le encanta ir de menos a más y retar a su propio cuerpo.

“Debo mejorar para competir de igual con las africanas. Si me apoyan en mi país, podré hacer grandes cosas”, asegura Gladys Tejeda.

Gladys Tejeda hará entrenamientos ligeros esta semana en Toluca, México, y luego regresará a nuestro país para preparar los Juegos Bolivarianos en los que defenderá en noviembre el título en Medio Maratón y correrá los 10.000 metros planos en su última competencia del año.

EFE