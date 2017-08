Floyd Mayweather venció por nocaut técnico a Conor McGregor

El púgil estadounidense Floyd Mayweather venció esta noche por nocáut técnico, en el décimo asalto, al peleador irlandés de artes marciales mixtas Conor McGregor, que hizo su debut como boxeador.

El combate programado a 12 asaltos dentro de la categoría del peso mediano junior se disputó en el T-Mobile de Las Vegas, que no registró un lleno como ya se había anticipado y fue una completa decepción por lo que los aficionados vieron por parte de ambos peleadores.

Además comenzó con retraso por los problemas que tuvieron los organizadores con la trasmisión de la televisión de pago por parte de la cadena de Showtime.

Floyd Mayweather, de 40 años, mantuvo su invicto como profesional a la vuelta a los cuadriláteros tras haberse retirado y sigue invicto con marca de 50-0, 27 nocáuts, la mejor de todos los tiempos al superar a Rocky Marciano (49-0), con el que estaba empatado.

Floyd Mayweather como se esperaba en el “esperpento” de pelea que montaron para ganar millones de dólares, fue siempre superior y tan solo en los tres primeros asaltos, cuando de forma intencional no quiso hacer nada en el cuadrilátero dejó que Conor McGregor pudiese ponerlos en su cuenta.

El triunfo dejo a Floyd Mayweather con una bolsa asegurada de 100 millones de dólares, mientras que Conor McGregor, de 29 años, se llevó otra de 30 millones.

Ambos podrían incrementarlas de forma considerable en base a los ingresos que puedan darse por la venta de los derechos de televisión de pago.

