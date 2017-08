Floyd Mayweather ganará 100 millones de dólares por subir al ring

Floyd Mayweather y Conor McGregor estarán entrando en el ring de boxeo este sábado 26 de agosto, para luchar bajo las reglas de Queensberry en lo que se espera que rompa el récord como la lucha más millonaria en deportes de combate. De vuelta en 2015, ‘Money’ y ‘Pacman’ Paquiao habían establecido la barra alta con más de 4 millones de PPV en una pelea que muchos aficionados no quedaron impresionados por la acción en el ring de las dos superestrellas del boxeo.

Esta pelea es considerada como la Pelea del Milenio y la más millonaria de la historia en el boxeo. Pues, Floyd Mayweather y Conor McGregor son sinónimos de dinero. Ambos peleadores protagonizan una cartelera que generará millones de dólares, y Brett Okamoto de ESPN reportó en su cuenta de Twitter, los enormes salarios que estos dos atletas recibirián por participar en el evento.

“Revelados, los montos garantizados de las bolsas para mañana: Floyd Mayweather $100 millones, Conor McGregor $30 millones. En última instancia ambos harán más (dinero)”, señaló Brett Okamoto en Twitter.

Cabe destacar que el PPV se elevará teniendo en cuenta otros aspectos como la publicidad y el porcentaje que obtendrán por las ventas Pague-Por-Ver.

Disclosed, guaranteed purse amounts for tomorrow: Floyd Mayweather $100 million, Conor McGregor $30 million. Both will ultimately make more.