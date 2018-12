Fernanda Kanno en el Dakar 2019: resultados y clasificaciones

Tras convertirse en la primera mujer peruana en ser parte de un Dakar en 2018, Fernanda Kanno aún tiene hambre de gloria y ya se alistó en la edición 2019 junto a su copiloto Alonso Carrillo.

Luego de abandonar en la décima etapa el año pasado, la piloto nacional va por su revancha con el proyecto “De 0 al Dakar”, a través del cual relata su experiencia iniciándose en el mundo de las carreras.

“Mi primer Dakar fue una masacre, pero me encantó. Ni los entrenamientos, ni los videos que puedas ver, ni las historias que te cuentan, te pueden preparar. Solo un Dakar te prepara para un Dakar. Todo fue muy surrealista, era como estar dentro de una película. Este año me siento mucho más tranquila y confiada”, declaró Fernanda Kanno en la previa del Dakar 2019.

“Desde los 15 años siempre tuve el sueño de correr el Dakar, y cuando lo empecé a vivir me di cuenta de que era mucho mejor de lo que me había imaginado desde niña. Muchas chicas se han visto envalentonadas por lo que hemos hecho. Pero me gustaría ver esta aventura, más que como una mujer, como una persona que cumple su sueño. Creo que hemos podido darle ese empujoncito a mucha gente para hacer las cosas que siempre quisieron y eso me llena de felicidad”, agregó.

Palmarès Dakar de Fernanda Kanno

2018: Autos/ Abandono etapa 11

Sobre el Dakar 2019

La carrera tendrá su punto de partida y llegada en Lima, con una ruta de diez etapas por el sur de la desértica costa peruana, del 6 al 17 de enero, y un total de 5.000 kilómetros, de los que casi 3.000 serán cronometrados.

El recorrido será íntegramente sobre arena y dunas, con cinco días por el desierto de Ica, a unos 300 kilómetros al sur de Lima, y con nuevos puntos icónicos por los que el Dakar nunca había pasado antes como Duna Grande, la segunda duna más alta del mundo, con casi 1.700 metros de altitud.

Solo habrá un día de descanso, previsto para el 12 de enero en la ciudad de Arequipa, jornada que dará la oportunidad a que los coches y camiones que hayan abandonado en la primera mitad de la carrera puedan reengancharse en esta segunda, para seguir compitiendo en una clasificación separada de la general.

Etapas, recorrido, itinerario y fechas

6/1: Podium start

7/1: Lima -> Pisco

8/1: Pisco -> San Juan de Marcona

9/1: San Juan de Marcona -> Arequipa

10/1: Arequipa -> Moquegua Maraton (bikes y quads) Arequipa -> Tacna Maraton (Cars, SXS, Trucks)

11/1: Monquegua -> Arequipa (bikes y quads). Tacna -> Arequipa (Cars, SXS, Trucks).

12/1: RESTDAY

13/1: Arequipa -> San Juan de Marcona.

14/1: San Juan de Marcona -> San Juan de Marcona

15/1: San Juan De Marcona -> Pisco

16/1: Pisco -> Pisco

17/1: Pisco -> Lima