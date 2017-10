Federer vs Del Potro EN VIVO y EN DIRECTO por la final del ATP de Basilea 2017

El partido Roger Federer vs Juan Martín del Potro se llevará a cabo este domingo, 29 de octubre, en la final del ATP de Basilea 2017 desde las 09:00 a.m. (hora peruana) – 11:00 a.m. (hora argentina). La televisación estará a cargo de ESPN Internacional.

Federer vs Del Potro – Previa

El suizo Roger Federer, primer favorito, y el argentino Juan Martín del Potro, cuarto, vuelven a coincidir en la final del torneo de Basilea, donde pujaron por el título en dos ediciones anteriores, ambas con triunfo para el jugador sudamericano.

Del Potro, que tiene a tiro la presencia en el Masters de Londres, ganó al vigente campeón, el croata Marin Cilic (6-4 y 6-4). Federer superó el belga David Goffin (6-1 y 6-2) y alcanzó su decimotercera final en el torneo de su ciudad, que aspira a conquistar por octava vez en su carrera.

La sexta victoria consecutiva de Federer sobre Goffin no tuvo historia. El tenista belga, décimo del mundo, fue arrollado por el número dos del circuito, que aspira al séptimo título en el 2017 tras el Abierto de Australia, Wimbledon, los Masters 1000 de Shangai, Miami e Indian Wells y el torneo de Halle. Solo cayó en la final del Masters 1000 de Canadá.

El tenista de Basilea tardó una hora en resolver la cita con Goffin y situarse en la final de una competición que ha ganado en siete ocasiones, la última hace dos temporadas.

Su rival será el argentino Juan Martín del Potro, que venció este sábado en dos mangas al croata Marin Cilic.

Del Potro jugará este domingo su segunda final del curso tras la que ganó en Estocolmo al búlgaro Grigor Dimitrov. Tratará de ganar por tercera vez en Basilea.

Si lo consigue, el argentino se colocará en la octava plaza y se meterá en el Masters de Londres, cuando antes del Abierto de Estados Unidos ocupaba el opuesto 47 en la ‘Emirates ATP Race To London’.

Del Potro superó a Cilic, que defendía el título en la ciudad helvética, por 6-4 y 6-4 en una hora y 37 minutos en un duelo en el que el argentino cedió dos veces su saque por cuatro de su adversario.

La octava victoria seguida del tenista argentino le llevó a la final en Basilea donde se reencuentra con Federer. Será la tercera vez que ambos se jueguen el título en la ciudad natal del número dos del mundo. Las anteriores fueron para el argentino, que ha ganado solo seis de los veintitrés duelos que ha mantenido anteriormente con Federer. El último fue en Shangai, con victoria del tenista europeo. Pero en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos el ganador fue del Potro.

Con información de EFE