"No tengo vida social para dejar en alto el nombre del Perú en los Panamericanos"

Daniela Macías, nacida el 9 de octubre de 1997, no ha parado de entrenar y jugar desde los cinco años de edad. Ha practicado varios deportes y desde los 7 años se dedica en cuerpo y alma al bádminton. Hoy con 20 años, cuenta con 13 de ellos dedicada en cuerpo y alma al deporte de las plumillas.

Estudia, entrena, participa en bases de entrenamientos y campeonatos. Un día puede estar en Lima y al día siguiente en Malasia o la India.

Daniela Macías no empezó con el bádminton. Se inició en los deportes de natación y gimnasia.

“No me gustaba mucho la natación, lo hice porque mi mamá me indicó, pero luego me dijo que escoja el deporte que me gustaba. Hice vóley, vela y me metí a bádminton, el 2005, tenía 7 años y me encantó. Muchísimo. Y no solo seguí en el verano sino también en el invierno. El 2007 integré por primera vez la selección de bádminton y con 10 años participé en un campeonato internacional en México sub 11, y gané dos medallas de oro y una de plata. Así, para siempre, me retiré de la natación”, señala.

ACTUALIDAD

“Estoy a punto de viajar a Guatemala para participar en los Panamericanos de Mayores, luego vengo al Circuito Nacional que será en Arequipa, puntuable en el ranking. De paso nos preparamos en la altura porque nos vamos al ODESUR en Cochabamba, Bolivia. Como Cochabamba es una ciudad que se parece a Arequipa, vamos a usar plumas más pesadas”.

Daniela Macías confirmó, en noviembre del año pasado, en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta, Colombia, que cada peldaño que sube, significa una medalla de oro. Subió tres veces al podio al ganar la presea dorada en singles, en dobles femenino [junto a Dánica Nishimura] y en dobles mixto [en pareja con Mario Cuba]. Además de ganar una medalla de plata en equipo mixto.

Sabe que nada cae del cielo. Entrena desde las 5:30 hasta las 9:00 de la mañana, luego va a la Universidad y regresa a los entrenamientos de 6:00 a 9:00 p.m. “Lo único que me pierdo es la actividad social, pero ando concentrada en lograr puntos para estar en una buena posición en el ranking mundial”, dice.

“Mi principal valor es no rendirme, dejar todo en la cancha y acabar muerta en los entrenamientos. No tener vida social, para ser la mejor y dejar bien en alto el nombre del país”, agrega.

Daniela Macías ganó dos medallas de oro en los XVII Juegos Bolivarianos 2013 que se realizó en Lima. La preseas doradas lo ganó en individuales femenino y equipo mixto, y una medalla de bronce en pareja femenina junto a Camila García. Además fue importante su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Nanjing, China.

COMPETENCIAS

“Para un deportista es importante viajar y competir, porque para estar mejor sembrado (“posicionado”) en los Juegos Panamericanos – Lima 2019 hay que ir a varios campeonatos, estos te dan más ranking y se cuenta tus 10 mejores campeonatos en el año. Para eso hay que estar en 20 torneos internacionales como mínimo”, cuenta Daniela Macías, quien hace poco recibió de parte del Comité Olímpico Peruano, una beca olímpica que ayudará en su preparación.

Es considerada deportista TOP por parte del Instituto Peruano del Deporte. “Al mes hay dos campeonatos mínimo para estar y mejorar el ranking y esto sin duda me sirve para estar bien y llegar en óptimas condiciones a los Juegos Panamericanos Lima 2019”.

LIMA 2019

“Lo importante de los viajes, de los campeonatos, de los campeonatos es que nos entrenamos y jugamos contra los mejores. Estar en Asia es valioso porque ese continente es potencia mundial en bádminton. Cuando hemos estado en La India, también hemos convivido con tops mundiales. Nos matan entrenando eso sí, pero mejoramos bastante”, agrega.

En cuanto a los Juegos Lima 2019, Daniela Macías, dijo: _“No hay nada como jugar en tu cancha. Que los Juegos Panamericanos sean en Lima nos favorece mucho. Jugar con tu gente y en el lugar que entrenas es un plus importante. Me siento motivada con Lima 2019. Estoy contenta y sé que debo seguir entrenando duro, viajando a competencias internacionales para poder tentar una medalla de oro, que espero se dé_”.

Palmarés de Daniela Macías

Daniela Macías logró tres medallas en los XVII Juegos Bolivarianos de 2013, dos de oro y una de plata y el 2017 en los XVIII Juegos de Santa Marta, Colombia alcanzó cuatro preseas, tres de oro y una de plata.

También ha logrado buenos resultados en diversos Panamericanos de Bádminton y Abiertos realizados en países de América y Europa.