Sergio Samaniego en el Dakar 2019: resultados y clasificaciones

Sergio Samaniego es otro de los peruanos que debutará este 2019 en el Rally Dakar. Él y Carlos Manuel Saavedra, su copiloto, son parte del Team BFGoodrich Good Project Dakar Edition.

Será la primera vez para ambos como equipo, pero a que ya ha sido parte de diferentes asistencias en ediciones pasadas.

“Estoy viviendo mi pasión casi a tiempo completo desde hace tres años a través del Club Duster. Gracias a ellos estamos aquí. No tenemos mucha experiencia de carreras, pero he hecho largos viajes manejando solo, así que no me preocupan ni la fatiga, ni el terreno. Tenemos habilidades para hacerlo bien, pero nuestra carrera deportiva está empezando, y hemos elegido la competencia más complicada del mundo”, contó Sergio Samaniego en la precia del Dakar 2019.

“Soy pesado, me gusta que las cosas se hagan bien y planificar todo. Ya ha hecho off road conmigo, hemos viajado juntos y tenemos buena química. No pretendemos ganarle a nadie, simplemente queremos completarlo. Con eso seré el hombre mas feliz del mundo”, agregó.

Sobre el Dakar 2019

La carrera tendrá su punto de partida y llegada en Lima, con una ruta de diez etapas por el sur de la desértica costa peruana, del 6 al 17 de enero, y un total de 5.000 kilómetros, de los que casi 3.000 serán cronometrados.

El recorrido será íntegramente sobre arena y dunas, con cinco días por el desierto de Ica, a unos 300 kilómetros al sur de Lima, y con nuevos puntos icónicos por los que el Dakar nunca había pasado antes como Duna Grande, la segunda duna más alta del mundo, con casi 1.700 metros de altitud.

Solo habrá un día de descanso, previsto para el 12 de enero en la ciudad de Arequipa, jornada que dará la oportunidad a que los coches y camiones que hayan abandonado en la primera mitad de la carrera puedan reengancharse en esta segunda, para seguir compitiendo en una clasificación separada de la general.

Etapas, recorrido, itinerario y fechas

6/1: Podium start

7/1: Lima -> Pisco

8/1: Pisco -> San Juan de Marcona

9/1: San Juan de Marcona -> Arequipa

10/1: Arequipa -> Moquegua Maraton (bikes y quads) Arequipa -> Tacna Maraton (Cars, SXS, Trucks)

11/1: Monquegua -> Arequipa (bikes y quads). Tacna -> Arequipa (Cars, SXS, Trucks).

12/1: RESTDAY

13/1: Arequipa -> San Juan de Marcona.

14/1: San Juan de Marcona -> San Juan de Marcona

15/1: San Juan De Marcona -> Pisco

16/1: Pisco -> Pisco

17/1: Pisco -> Lima