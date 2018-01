Rómulo Airaldi será otro de los peruanos a seguir en el Dakar 2018

Rómulo Airaldi, piloto del Team Vextrom Perú, es el más alto representante nacional por su tercer puesto logrado en el Dakar 2016 en Quads 4×4. En esa edición fue el primer peruano clasificado entre los veinte de arriba en la general y una maravillosa tercera ubicación en su categoría. En toda la historia del Dakar conquistó el honor, que su cuatrimoto 4×4, que no es de competencia se subiera al podio.

En abril 2015 viajó a Argentina y participó en la carrera Cross Country más extrema del país. La RUTA 40, fue su debut en el exterior y consiguió un tercer puesto en la categoría 4×4. Esta competencia lo llevó a que su candidatura para el Dakar 2016 sea aprobada.

Luego de haber terminado en la decimosexta posición en el 2016, Rómulo Airaldi Prieto es el único piloto en la historia que terminó un Dakar con un Can-Am Outlander 800. Entre sus anécdotas, destaca que remolcó a Joan Barreda y majeó 800 km con la dirección trabada.

“Mi primera participación en el Dakar fue muy dura. Me tocó vivir experiencias que nunca olvidaré. Recuerdo que tuve la posibilidad de remolcar a Joan Barreda y hasta le presté una linga, la que días después me la devolvió autografiada. En la penúltima etapa se me trabó la dirección y manejé cerca de 800 km en esas condiciones. Llegué muy tarde al campamento y en la última etapa se largaba en orden inverso, por lo que casi no dormí. La recompensa de tanto esfuerzo fue subir al podio en la llegada junto a mi hijo”, contó Rómulo Airaldi

“Este año, gracias al apoyo de VEXTROM, buscaré nuevamente una buena actuación, aunque me encantaría arribar entre los 10 primeros en la general de los Quads. Me gusta mucho el recorrido y creo que revive el espíritu del Dakar. Mucho desierto y dunas. Además, sufriremos la altura de Bolivia, que siempre afecta y el calor abrumador de Argentina también. Será una edición muy técnica y dura. Hay que respetar de sobremanera esta carrera”, puntualizó.

Con información de VEXTROM