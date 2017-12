Rómulo Airaldi en el Dakar 2018: resultados y clasificaciones

Rómulo Airaldi es otro de los pilotos peruanos que competirá en el Rally Dakar 2018, que para su 40° edición regresará al Perú teniendo a Lima como partida.

El se el único piloto en la historia que ha logrado terminar un Dakar, lo convierte en una de las mayores atracciones locales en competencia.

Fue en 2016 cuando Rómulo Airaldi culminó en el decimosexto puesto de la prueba y ahora va por más.

“Mi primera participación en el Dakar fue muy dura, me tocó vivir experiencias que me han dejado marcado por el resto de mi vida. Recuerdo que tuve la posibilidad de remolcar a Joan Barreda, y hasta le presté una linga, la que días después (cuando él ya había quedado fuera de carrera) me devolvió autografiada”, contó hace unos días Rómulo Airaldi.

“Este año trataré de completarlo nuevamente, aunque me encantaría arribar entre los 10 primeros en la general de quads. Me gusta mucho el recorrido, creo que revive el espíritu Dakar. Vamos a tener mucho desierto y dunas; además sufriremos la altura de Bolivia que siempre afecta y el calor abrumador de Argentina. Será una edición muy técnica y dura y le tengo mucho respeto”, agregó.

Palmarès Dakar de Rómulo Airaldi

2016: Quad/16º

Sobre el Dakar 2018

Será la décima ocasión que el Dakar se lleve a cabo en Sudamérica después de que problemas de seguridad obligasen a trasladar la prueba del norte de África, será más densa, más larga de lo habitual, con salida en Lima, descanso en La Paz y llegada en la localidad argentina de Córdoba, considerada la capital del motor de la región.

De entre las 14 etapas, destaca la dureza de la quinta, entre San Juan de Marcona y Arequipa, en las que los pilotos se enfrentarán a montañas de dunas durante 30 kilómetros.

DATOS :

El 6 de enero próximo, el Rally Dakar se lanzará desde Lima en la tercera visita que efectúa a un país que lo acogió en las ediciones de 2012 y 2013, pero que se había ausentado desde entonces.

En Perú tendrán lugar seis etapas; luego la competencia pasará por quinta vez por territorio boliviano y acabará en la ciudad argentina de Córdoba, después de 14 etapas, dos más que en la anterior edición.

Por tercer año consecutivo, Chile, que estuvo en las siete primeras ediciones pero se retiró de la octava, no figura en el tránsito del rally.

Tampoco repite Paraguay, que en este 2017 se convirtió en el quinto país sudamericano en inscribir su nombre en la leyenda del Dakar.

En la edición del 2017 participaron más de 500 pilotos, entre motos, quads, coches y camiones, de 60 nacionalidades.

Huancavelica, Ayacucho y Puno también será parte del Dakar, pero como parte del recorrido de las etapas, es decir no habrá descanso en estas ciudades.

Etapas del Rally Dakar 2018

1° Lima – Pisco – 272 km (31 de especial) – 6/1

2° Pisco – Pisco – 278 km (267 de especial) – 7/1

3° Pisco – San Juan de Marcona – 502 km (295 de especial) – 8/1

4° San Juan de Marcona – San Juan de Marcona – 444 km (330 de especial) – 9/1

5° San Juan de Marcona – Arequipa – 932 km (267 de especial) – 10/1

6° Arequipa – La Paz – 758 km (313 de especial) – 11/1

DESCANSO

7° La Paz – Uyuni – 726 km (425 de especial) – 13/1

8° Uyuni – Tupiza – 584 km (498 de especial) – 14/1

9° Tupiza – Salta – 754 km (242 de especial) – 15/1

10° Salta – Belén – 795 km (372 de especial) – 16/1

11° Belén – Chilecito – 746 km (280 de especial) – 17/1

12° Chilecito – San Juan – 791 km (522 de especial) – 18/1

13° San Juan – Córdoba – 927 km (368 de especial) – 19/1

14° Córdoba- Córdoba – 284 km (119 de especial) – 20/1