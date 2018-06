Perú presentó de manera oficial el Rally Dakar 100% en tierras peruanas

Ya se puede sentir el espíritu del Rally Dakar que llegará nuevamente en el 2019 y se desarrollará exclusivamente en tierras peruanas. En conferencia de prensa, llevada a cabo en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el titular del ministerio, Roger Valencia destacó que el Rally Dakar 2019, el cual será realizado 100% en el Perú, impulsará de manera importante la economía interna, así como la imagen país a nivel internacional; esto en base a los resultados obtenidos en la edición 2018 de la competencia durante su paso en el país.

Según estudios realizados entre el 03 y 11 de enero último, el Rally Dakar 2018 logró un movimiento económico en el Perú superior a los S/. 130 millones, producto de los gastos turísticos, gastos de los residentes locales e inversiones. El 58% del total generado corresponde al impacto económico turístico, es decir gastos realizados por visitantes nacionales y extranjeros. Hubo más de un millón de espectadores asistentes al Rally y eventos relacionados.

A eso, se añade el impacto publicitario internacional que logró toda la competencia que fue de US$ 300 millones. Para el Perú el beneficio promocional alcanzó los US$ 154 millones. Además cabe destacar que la Marca Perú pudo ser vista por más de 190 millones de personas a través de los medios de comunicación. Para la próxima edición, el gobierno peruano realizará un gasto económico de US$ 6 millones.

El director del Rally Dakar, Etienne Lavigne, expresó su agradecimiento al Perú y a sus autoridades por ser sede de esta competencia automovilística y anunció que entre el 14 y 16 de setiembre se realizará el Dakar Series Desafío Inca, competencia en la que los pilotos podrán ponerse a prueba en las dunas del desierto de Ica.

Luego del desafío en enero del 2018, que recorrió Argentina y Bolivia además de Perú, los competidores europeos ya retomaron ciertas actividades de entrenamiento para la fecha de salida, el 6 de enero de 2019, en Perú.

Por lo pronto, en Sudamérica ya se están planeando los eventos que darán tiempo de prueba para el Dakar. En Argentina ya se abrieron inscripciones para el Desafío Ruta 40 y en Perú, los competidores se pondrán a prueba en septiembre, preparándose para el reto al que se enfrentarán en enero.

Los representantes peruanos se sienten más entusiastas que nunca, sabiendo que recorrerán una vez más el territorio nacional y contarán con el apoyo de sus compatriotas a lo largo de las diferentes etapas. Nicolás Fuchs y Fernanda Kanno quienes el año pasado tuvieron que abandonar la competencia tras fallas mecánicas, este año buscarán su revancha y una tabla importante en la clasificación. Alexis Hernández (5º), Rómulo Airaldi (22º) y Lalo Burga (84º), quienes culminaron la competencia, buscarán mejorar sus tiempos y mantenerse en la cabecera a lo largo del recorrido.