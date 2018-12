Nicolás Fuchs en el Dakar 2019: resultados y clasificaciones

Acaso el mejor piloto peruano de los últimos tiempos, Nicolás Fuchs ha dejado hace algunos años los campeonatos mundiales de rally para meterse de lleno en el Dakar, donde hace un par de años tuvo un auspicioso debut finalizando en la duodécima posición.

En 2018 los resultados no fueron los mejores: abandonó en la décima etapa. Ahora, a bordo de una Ford Ranger, espera cobrarse la revancha.

Nicolás Fuchs regresa con un vehículo y equipo propios dejando de lado a la marca Borgward que lo acompañó anteriormente, y la consigna de quedar entre los 10 primeros.

“Yo nunca fui un piloto de desierto, de rally raid, me fui al Dakar sin haber corrido nunca una carrera de estas, pero me fue bien. Creo que este año el Dakar será más duro todavía y estoy trabajando muy fuerte para poder llegar lo mejor posible a la carrera. Me gustaría acabar en el top 10, y sabiendo que en la pasada edición iba entre el noveno y octavo puesto, antes de que un problema motor nos dejara fuera de la competencia, creo que será factible”, declaró el peruano días antes del Dakar 2019.

Palmarés Dakar de Nicolás Fuchs

2018: Autos / Abandono etapa 10

2017: Coches/ 12°

Sobre el Dakar 2019

La carrera tendrá su punto de partida y llegada en Lima, con una ruta de diez etapas por el sur de la desértica costa peruana, del 6 al 17 de enero, y un total de 5.000 kilómetros, de los que casi 3.000 serán cronometrados.

El recorrido será íntegramente sobre arena y dunas, con cinco días por el desierto de Ica, a unos 300 kilómetros al sur de Lima, y con nuevos puntos icónicos por los que el Dakar nunca había pasado antes como Duna Grande, la segunda duna más alta del mundo, con casi 1.700 metros de altitud.

Solo habrá un día de descanso, previsto para el 12 de enero en la ciudad de Arequipa, jornada que dará la oportunidad a que los coches y camiones que hayan abandonado en la primera mitad de la carrera puedan reengancharse en esta segunda, para seguir compitiendo en una clasificación separada de la general.

Etapas, recorrido, itinerario y fechas

6/1: Podium start

7/1: Lima -> Pisco

8/1: Pisco -> San Juan de Marcona

9/1: San Juan de Marcona -> Arequipa

10/1: Arequipa -> Moquegua Maraton (bikes y quads) Arequipa -> Tacna Maraton (Cars, SXS, Trucks)

11/1: Monquegua -> Arequipa (bikes y quads). Tacna -> Arequipa (Cars, SXS, Trucks).

12/1: RESTDAY

13/1: Arequipa -> San Juan de Marcona.

14/1: San Juan de Marcona -> San Juan de Marcona

15/1: San Juan De Marcona -> Pisco

16/1: Pisco -> Pisco

17/1: Pisco -> Lima