Michael Schumacher: ¿por qué nadie dice la verdad sobre su salud?

Han pasado más de 3 años tras el grave accidente que sufrió Michael Schumacher. Luego de caer a una pendiente y golpearse la cabeza contra una roca, cuadro que lo dejó en estado de coma, el alemán permanece recluido junto su familia y en absoluto hermetismo. El exmánager, Will Weber, denunció ante TZ sobre su crítica situación.

“Me parece muy desafortunado que los fanáticos de Michael no sepan nada sobre su estado de salud. ¿Por qué no se les dice la verdad?”, dijo Will Weber.

Ante la declaración, el exmánager vuelve a poner el tema de la salud de Michael Schumache en estado de debate. Como se recuerda, la familia ha impedido que la prensa continúe hablando sobre su situación, para evitar el lamento de sus fanáticos.

El entorno de Michael Schumacher guarda sobre siete llaves el presente estado de salud del expiloto. Muchos han negado a difundir el avance del cuadro de ‘Schumi’, quien sufrió una serie de lesiones en la cabeza y lo tuvo en coma hasta junio de 2014, después que se informó que comenzaría “una larga fase de recuperación”.

Hasta el día de hoy hay muchas empresas que siguen apoyando a Michael Schumacher. Sin embargo, el hecho de no poder cumplir sus compromisos de representación, el hecho de no disponer siquiera de datos generales sobre su estado ha ido incomodando a los patrocinadores. El tiempo avanza y la paciencia se agota para las marcas que hasta el momento siguen respaldando al excampeón de la Fórmula Uno.

El fabricante de relojes Audemars Piguet y el fabricante de puertas alemán Hormann son los últimos patrocinadores en retirarse como auspicio de Michael Schumacher. Estas marcas se suman a los nombres como Jet Set, Navyboat, Rosbacher y Erlinyou.

La pareja de Michael Schumacher alega a su salud diciendo que “no es un asunto público”, pero el argumento pierde fuerzas por momentos y muchas marcas esperan que es hora que digan la verdad a los aficionados.