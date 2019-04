Lexus es el nuevo protagonista de la película "Men in Black Internacional"

Lexus, la marca de autos de lujo, se une a los agentes H y M (Chris Hemsworth y Tessa Thompson) en la nueva película “Men In Black International” de Sony Pictures, para salvar al mundo de una nueva amenaza alienígena. La saga “Men In Black” comenzó en 1997 con Will Smith y Tommy Lee Jones como sus protagonistas.

Para esta importante misión, que se estrenará en el Perú el próximo 13 de junio de 2019, Lexus será el nuevo protagonista de cuatro ruedas que entrará en escena. Se trata del cupé deportivo Lexus RC F 2020, elegido por su diseño, velocidad y sus 472 caballos de fuerza capaces de trasladar a los defensores de la Tierra junto a todo su arsenal secreto para enfrentar a los invasores alienígenas.

“La defensa de la Tierra ante una amenaza alienígena no puede ser algo tomado a la ligera y nos planteó un verdadero reto a la imaginación y creatividad. Por ello, Lexus acudió al llamado de Sony Pictures e inmediatamente se puso a trabajar en el modelo Lexus RC F con la más alta ingeniería automotriz, a fin de crear un vehículo único que responda a los desafíos a los que se enfrentan los agentes M y H”, precisó Lisa Materazzo, vicepresidenta de Marketing de Lexus Norte América.

La alianza entre Lexus y Sony Pictures incluye además un spot de TV de marca compartida, diseño exclusivo del RC F inspirados en Men in Black, patrocinio del estreno de la película y un evento especial en el Intersect by Lexus durante el Auto Show Internacional de Nueva York.

“Los vehículos Lexus a lo largo de la película superaron nuestras expectativas en cuanto a rendimiento y estilo, lo que los convierte en la máquina perfecta para nuestros agentes de élite de los Hombres de Negro”, dijo el portavoz de Sony Pictures.

De esta manera, una vez más la marca japonesa de autos de lujo Lexus comparte la pantalla grande con los héroes más importantes de Hollywood. En 2018, el modelo Lexus LC500 fue el auto oficial de la película Black Panther, la cual obtuvo una recaudación de 1,347 millones de dólares alrededor del mundo.