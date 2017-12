Lavigne: "El Dakar es más una disciplina para hombres que para chicas"

El director del Rally Dakar, el francés Etienne Lavigne, dijo a Efe que esta carrera, “sin machismo”, es “más una disciplina para hombres que para chicas” y que “hay más interés” de ellos en competir que de ellas.

También reveló que sigue en sus planes hacer un Dakar del Pacífico que incluya a varios países, que la llegada de la edición de 2018 tendrá un formato distinto a todas las anteriores y dijo que le gustaría que en la categoría motos salga campeón un piloto de América, preferentemente un argentino.

¿El Dakar puede volver a África o Europa?

Por el momento no es una perspectiva cambiar de continente. Aquí tenemos varios proyectos para el futuro a corto y mediano plazo. Tenemos un apoyo importante aquí en Argentina, un nuevo apoyo en Perú este año con esta nueva edición. Tenemos proyectos.

¿Siguen trabajando en un Dakar del Pacífico?

Es un proyecto, pero es también un poco un sueño, porque es obviamente difícil de armar. Necesitamos los acuerdos de cada país implicado como Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina y demás. Estamos trabajando.

¿Con qué países están negociando?

Hemos armado varias planes de trabajo en Ecuador, teníamos una carta de invitación de (el presidente Juan Manuel) Santos en Colombia, pero es a largo plazo. Por el momento estamos en la producción de 2018, impulsamos contactos en otros países para mantener el interés del evento en esos países.

¿Qué valoración hace del trabajo del español Marc Coma como director deportivo?

Súper. Me gusta mucho trabajar con él porque hemos hecho un binomio, hemos construido juntos un binomio de trabajo. Él es una persona súper positiva y súper profesional. Yo soy un poco enérgico en mi manera de conducir las cosas y él más tranquilo. Nos complementamos.

Él tiene una buena visión deportiva de las cosas, yo tengo más la visión de la organización, de la logística, de la seguridad, del presupuesto y de la organización global. Pero él sabe exactamente cómo hacer y qué hacer sobre el aspecto de etapas deportivas, reglamentación, técnicas deportivas e interés de cada etapa.

¿Por qué es tan bajo el porcentaje de mujeres que participa del Dakar?

Sin machismo, pero es verdad que es más una disciplina para hombres que para chicas. En su historia hay más interés de los hombres a competir que de las chicas. Pero desde la primera edición es así. Hay años con más mujeres en competencia, este año hay menos, pero es así, no vamos a cambiar el formato de la prueba. Es así, en esta disciplina hay menos pilotos mujeres que en otras disciplinas o deportes, es así, no es mi voluntad.

¿Buscan que más mujeres participen del Dakar?

No es una disciplina fácil, para todos, hombres como mujeres, pero no puedo explicarte por qué desde la primera edición del Dakar no hemos encontrado muchas mujeres para competir. Es verdad que no hay un interés mayor de ese lado, no sé explicarlo. El Dakar está abierto a todos, hay interés pero no el suficiente para atraer muchas mujeres.

¿Cómo será la llegada en Córdoba?

Tendrá un formato diferente porque el formato anterior que teníamos hasta ahora era demasiado largo, casi 5 horas y media. Es la única disciplina del deporte en la que hay una ceremonia de clausura de cinco horas y media y el formato mediático no convenía, no es el mejor.

¿Qué tendrá de diferente?

Vamos a armar un tipo de desfile de dos horas y media con un circuito para celebrar con los que hayan completado la carrera. Vamos atener una mejor cobertura mediática. Vamos a armar una zona dedicada a los pilotos y la familia de los pilotos a fin de celebrar juntos este momento.

¿Cómo imagina la largada en Perú, después de tantos años sin estar presentes en ese país?

Si es como en 2013 podemos imaginar un entusiasmo y una fiesta popular súper interesante, porque la ultima vez en 2013 y también en 2012 fue un éxito total, una fiesta impresionante. Yo pienso que estamos un poco en las mismas condiciones porque hay mucha espectativa.

¿Qué tipo de recibimiento espera de los peruanos?

El Dakar es en enero, es un evento de verano, de vacaciones, de familia. Pienso que vamos a convocar a mucha gente durante la corta semana que vamos a pasar en Lima. Hay etapas súper favorables para atraer al público.

¿Hay algún piloto en especial que le gustaría que gané el Dakar de 2018?

Me gustaría mucho la victoria de un piloto del continente en la categoría motos, porque hay realmente una nueva generación de pilotos. (El argentino Kevin) Benavidez y (el chileno Pablo) Quintanilla son pilotos locales que pueden hacer cosas, que pueden ganar. La victoria de un argentino en Argentina, en Córdoba, por la décima edición del Dakar, sería un fuego de artificio.

Con información de EFE