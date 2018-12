Lalo Burga en el Dakar 2019: resultados y clasificaciones

Tras dos exitosas llegadas a la meta, Lalo Burga aparece nuevamente en la nómina de pilotos peruanos que participarán en el Rally Dakar 2019.

Será la tercera participación del piloto peruano después de haber sido parte de la aventura dakariana en el 2016, donde finalizó en el puesto 81. Y la del 2018, cuando, con una lesión de rodilla durante 11 etapas, acabó en la posición 84.

“Para mi fue una edición muy difícil porque en la etapa 4, tras una caída, me lesioné la rodilla, pero decidí seguir la carrera. Día a día tenía que ir viendo cuanto podía soportar y si podía avanzar pero logré terminarlo. Resultó ser que tenía la rodilla rota”, manifestó Lalo Burga sobre su participación en la edición pasada del Dakar.

“En esta edición me gustaría tratar de consolidar la mejor posición que pueda. Me encantaría estar dentro de los 40 primeros. Al ser un recorrido 100% Perú no me parece tan intimidante como el año pasado”, puntualizó.

Historial Dakar de Lalo Burga:

2018: Motos / 84º

2016: Motos/ 81º

Sobre el Dakar 2019

La carrera tendrá su punto de partida y llegada en Lima, con una ruta de diez etapas por el sur de la desértica costa peruana, del 6 al 17 de enero, y un total de 5.000 kilómetros, de los que casi 3.000 serán cronometrados.

El recorrido será íntegramente sobre arena y dunas, con cinco días por el desierto de Ica, a unos 300 kilómetros al sur de Lima, y con nuevos puntos icónicos por los que el Dakar nunca había pasado antes como Duna Grande, la segunda duna más alta del mundo, con casi 1.700 metros de altitud.

Solo habrá un día de descanso, previsto para el 12 de enero en la ciudad de Arequipa, jornada que dará la oportunidad a que los coches y camiones que hayan abandonado en la primera mitad de la carrera puedan reengancharse en esta segunda, para seguir compitiendo en una clasificación separada de la general.

Etapas, recorrido, itinerario y fechas

6/1: Podium start

7/1: Lima -> Pisco

8/1: Pisco -> San Juan de Marcona

9/1: San Juan de Marcona -> Arequipa

10/1: Arequipa -> Moquegua Maraton (bikes y quads) Arequipa -> Tacna Maraton (Cars, SXS, Trucks)

11/1: Monquegua -> Arequipa (bikes y quads). Tacna -> Arequipa (Cars, SXS, Trucks).

12/1: RESTDAY

13/1: Arequipa -> San Juan de Marcona.

14/1: San Juan de Marcona -> San Juan de Marcona

15/1: San Juan De Marcona -> Pisco

16/1: Pisco -> Pisco

17/1: Pisco -> Lima