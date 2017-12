Laia Sanz: "La navegación es un factor decisivo en el Dakar 2018"

El próximo Rally Dakar será el octavo de la carrera de Laia Sanz. El mejor resultado final obtenido se dio en el año 2015, cuando ocupó la novena casilla en el clasificador general de la división motos. Esta temporada, impulsada por las rutas peruanas que traerán más navegación, se llena de confianza y optimismo sobre su motocicleta KTM.

“Me gusta lo que sé sobre la ruta. El Dakar había dado un giro en los últimos años donde la velocidad era realmente clave, pero ahora parece que la navegación es un factor decisivo de nuevo”, dijo la española.

Sobre la posibilidad de mejorar el noveno puesto de hace dos años, aseguró que: “Este año he entrenado bien. En un rally tan largo todo puede pasar, así que tampoco voy a renunciar a nada. La presión es buena, porque significa que te has ganado el respeto de todos. Tengo que empezar dando lo mejor de mí y terminar el rally que siempre es difícil. Un objetivo realista es finalizar en el top 15, pero si no fallo, puedo tomar un lugar aún mejor”.

Laia Sanz ha culminado todos los Dakar en los que ha tomado parte, terminando como la primera mujer en cada ocasión y ascendiendo constantemente en la clasificación. Sin embargo, no todas sus participaciones han sido sencillas.

Ella recuerda su debut: “En mi primer Dakar experimenté una situación al borde de la deshidratación. Era una etapa de 600 km, los últimos 100 en arena y estaba completamente exhausta. Recuerdo que Jordi Arcarons estaba allí y le pregunté ‘¿cuánto queda?’. Él me dijo que 10 kilómetros. Al final, fueron 150 pero finalmente llegué”.

De la ruta que se avecina, Laia Sanz agregó: “Perú será interesante porque habrá mucha arena durante los primeros días. En Bolivia, sabemos que la altitud complica las cosas. Y en Argentina, el calor puede marcar la diferencia. Para mí, esa será la etapa más difícil. Será un Dakar realmente completo, será más auténtico que en los últimos años”.

En cuanto a quién considera candidato para ganar, Laia Sanz manifestó: “Primero, todos los de mi equipo: Sunderland, Price, Walkner y Meo. Algunos vuelven después de una lesión grave, así que veremos cómo funcionan, pero todos tienen el potencial de ganar. U otros como Gonçalves y Quintanilla, dos pilotos habilidosos”.

Con información de Firbas