José Salaverry en el Dakar 2019: resultados y clasificaciones

Tras cuatro años, José Salaverry vuelve a competir en un Dakar. Esta vez en la categoría SxX, a bordo de un Can Am Maverick X3 XRS con el dorsal 431 (lo hizo en 2015 en cuatrimotos).

El piloto nacional tendrá como navegante al experimentado Paul Aray, quien, junto con el equipo de Ruta 4×4, participó en el Dakar de 2013.

“En el 2007 empecé a representar a Can-am en Perú y me subí a una cuatrimoto por primera vez. Desde entonces no me he vuelto a bajar. Este año estamos mucho mejor preparados, el equipo es más sólido y Can-am tiene productos muy buenos”, declaró José Salaverry en la previa del Dakar 2019.

“Además, tenemos la ventaja de correr en casa. Nuestra especialidad es el manejo en dunas, y nos encanta, así que vamos a divertirnos mucho. El objetivo es llegar a la meta pero nos gustaría ganar alguna etapa”, agregó.

Palmarès Dakar de José Salaverry

2015: Quad/ Abandono etapa 7

Sobre el Dakar 2019

La carrera tendrá su punto de partida y llegada en Lima, con una ruta de diez etapas por el sur de la desértica costa peruana, del 6 al 17 de enero, y un total de 5.000 kilómetros, de los que casi 3.000 serán cronometrados.

El recorrido será íntegramente sobre arena y dunas, con cinco días por el desierto de Ica, a unos 300 kilómetros al sur de Lima, y con nuevos puntos icónicos por los que el Dakar nunca había pasado antes como Duna Grande, la segunda duna más alta del mundo, con casi 1.700 metros de altitud.

Solo habrá un día de descanso, previsto para el 12 de enero en la ciudad de Arequipa, jornada que dará la oportunidad a que los coches y camiones que hayan abandonado en la primera mitad de la carrera puedan reengancharse en esta segunda, para seguir compitiendo en una clasificación separada de la general.

Etapas, recorrido, itinerario y fechas

6/1: Podium start

7/1: Lima -> Pisco

8/1: Pisco -> San Juan de Marcona

9/1: San Juan de Marcona -> Arequipa

10/1: Arequipa -> Moquegua Maraton (bikes y quads) Arequipa -> Tacna Maraton (Cars, SXS, Trucks)

11/1: Monquegua -> Arequipa (bikes y quads). Tacna -> Arequipa (Cars, SXS, Trucks).

12/1: RESTDAY

13/1: Arequipa -> San Juan de Marcona.

14/1: San Juan de Marcona -> San Juan de Marcona

15/1: San Juan De Marcona -> Pisco

16/1: Pisco -> Pisco

17/1: Pisco -> Lima