Gran Premio de Francia de Fórmula 1 EN VIVO: horarios y canal de TV

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el Gran Premio de Francia, octava fecha del Mundial de Fórmula 1, este domingo 24 de junio desde las 9.10 am (hora peruana). La transmisión va por FOX Premium Action (Latinoamérica).

Lewis Hamilton (Mercedes), campeón mundial de Fórmula 1, consiguió este domingo en el circuito Paul Ricard la “pole” para el Gran Premio de Francia, su tercera de la temporada, y saldrá mañana al frente de la parrilla con el objetivo de recuperar el liderato en el Mundial.

El británico, segundo en la general del campeonato a un solo punto del alemán Sebastian Vettel (Ferrari), marcó un crono dominante de 1:30.029 en el circuito de Le Castellet, que regresa a la Fórmula uno después de 28 años. Es su “pole” número 75. Su compañero de equipo Valtteri Botas completó el doblete con 1:30.147

Por primera vez desde el GP de Azerbaiyán 2017 los dos McLaren quedan eliminados en la Q1, ya que el belga Stoffel Vandoorne también quedó fuera de la Q2, decimoctavo con 1:33.162.

La lluvia, que había dado al traste prácticamente con la tercera sesión de libres, dos horas antes, no molestó en la clasificación, circunstancia que devolvía a Hamilton la condición de favorito, ya que había dominado la tabla de tiempos en los dos libres del viernes.

La sesión se desarrolló con una temperatura ambiente de 22 grados, que era de 30 en el asfalto, y una humedad del 66 por ciento. El riesgo de lluvia hizo que los pilotos salieran rápidamente a pista en la Q1, todos con neumáticos ultrablandos, los más blandos de la gama elegida por Pirelli para este Gran Premio.

La Q3 se detuvo por un choque del francés Romain Grosjean (Haas) contra las barreras en la curva cinco. Para entonces Hamilton encabezaba la tabla de tiempos con 1:30.222, seguido de su compañero en Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas (1:30.317), que le adelantó en su último giro, pero el británico le devolvió el presente inmediatamente.

El neozelandés Brendon Hartley (Toro Rosso) partirá desde la última posición de la parrilla de salida tras recibir una penalización de 35 puestos por la acumulación de sanciones al cambiar los seis elementos de la unidad de potencia.

La carrera se disputará a las 16:10 (hora de Francia) para no coincidir con el partido Inglaterra vs Panamá del Mundial de fútbol de Rusia, previsto para las 14:00.

El Paul Ricard no alberga el Gran Premio de Francia desde 1990, año en el que se impuso el francés Alain Prost al volante de un Ferrari, marca que ese día firmó su centésimo triunfo en F1.

